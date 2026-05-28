莊人祥揭2年前罹胃癌末期 癌友畫展訴說孤獨與陪伴力量

衛福部常務次長莊人祥鼓勵癌友聽從醫師囑咐，一起對抗癌症。（記者羅碧攝）

癌症希望基金會今（28）日舉辦第11屆「彩繪希望」頒獎典禮，從215件投稿作品中評選出31件得獎作品。衛福部常務次長莊人祥出席時也分享，自己2年前確診胃癌時已是末期，但因及時接受治療，目前癌細胞已消失。他坦言，癌症患者剛得知病情時一定會經歷「否認期」，但仍應盡快接受治療、配合醫囑，一起對抗疾病。

莊人祥表示，自己當年確診胃癌時已是末期，所幸及早接受治療，目前病況穩定，也才能持續留在政府單位服務。他也感謝台灣醫療技術持續與國際接軌，讓癌症治療有更多機會與希望。

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他指出，很多癌友與家屬在面對癌症時，最初都會有否認與害怕的情緒，但希望大家能盡快跨過這段時間，「立刻接受治療，聽從醫師囑咐，一起對抗癌症。」

莊人祥也提到，政府近年持續將癌症防治列為重要政策方向，賴清德總統提出「癌症防治三箭」，希望降低癌症發生率與死亡率；台灣癌症5年存活率，20年間也已從51％提升至62％。

癌症希望基金會表示，今年同步推出「看見希望，在途中 a Journey」特展，希望讓外界看見癌友在治療之外，仍需面對孤獨、情緒與生活重建等挑戰。基金會董事靳秀麗指出，很多癌友真正最難面對的，其實不是身體不適，而是「不知道該怎麼跟別人說自己的感受」。她說，癌後人生不一定是回到原本的自己，而是重新學習與疾病、與生活相處。

本屆得獎作品中，癌症病友組第1名由35歲Ellen以「在孤單的夜裡，等待第一束光」獲得。她描述，自己在化療期間，經常在天亮前醒來，被黑夜與情緒包圍，但仍努力在低潮中等待希望。

乳癌病友Maggie則以「孤獨與希望」獲癌症病友組第2名。她過去在金融業擔任高階主管，確診乳癌後被迫停下原本快節奏生活，並在個管師鼓勵下透過畫畫整理情緒。作品中的低垂向日葵、病床與點滴，象徵治療中的疲憊與脆弱，而窗外灑落的陽光與家人身影，則代表一路支撐她前進的力量。

癌症病友組第3名則由60歲Mamajune陳以水彩作品「對望之間」獲得。她在作品介紹中提到，得知自己罹患癌症第3期時，內心充滿恐懼與不安，但伴侶始終陪伴身旁，也讓她重新找到相信生命的力量。

癌症希望基金會自2006年起推動「彩繪希望」繪畫比賽，今年已邁入第20年。今年「看見希望，在途中 a Journey」特展自即日起至5月31日於華山1914文創園區中7B館展出，以「癌後日常」為主題，精選歷屆作品，希望帶領民眾理解癌後人生不只看見疾病，也看見生活仍持續前行。

衛福部常務次長莊人祥受邀頒獎給癌症病友組前3名。（記者羅碧攝）

「在孤單的夜裡，等待第一束光」是第11屆彩繪希望癌症病友組第1名。（圖由癌症希望基金會提供）

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