三鶯線通車在即！ 正式營運尖峰班距擬2.2分鐘

市議員江怡臻今（28）日在市政總質詢中關心三鶯線具體何時通車，以及通車後試營運、班距等等推動細節。（記者黃子暘攝）

新北市捷運三鶯線力拚今年中通車，市議員江怡臻今（28）日在市政總質詢中關心三鶯線具體何時通車，以及通車後試營運、班距等等推動細節。市長侯友宜、捷運工程局長李政安說，14日已呈報交通部履勘，交通部今天開會，履勘通過後可能還有些細節改善，要確保安全無虞才通車，目標是今年中（6、7月）通車。

侯友宜指出，預估三鶯線正式營運後尖峰班距2.2分鐘，每小時27班，試營運擬比照慣例以一個月規劃，期間尖峰班距會較長，約5到6分鐘，離峰約8到9分鐘確認安全無虞便會調整。

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江怡臻說，交通部履勘最長可能達2個月，希望市府說明具體通車細節；三鶯線從2016年開工至今，到工程建設完成歷經9年8個月多，平均1公里以248天興建，克服疫情衝擊，每一公里都不容易。此外，三鶯線規劃與板南線銜接，但板南線運量高，乘客憂心是否能紓解人潮，詢問板南線有無紓解方案？

侯友宜回應，板南線增加列車勢在必行，台北捷運公司規劃明年增加列車，他也期待通車在即的萬大中和線，如期通車後，將有助紓解人潮。

李政安補充，北捷規劃增加10列車服務，但實際投入服務狀況仍視人潮狀況。

市議員江怡臻今（28）日在市政總質詢中關心三鶯線具體何時通車，以及通車後試營運、班距等等推動細節。（記者黃子暘攝）

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