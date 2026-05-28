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    首頁 > 生活

    熱爆！南投縣學力測驗德興國小突停電 小五生揮汗作答

    2026/05/28 15:27 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣議員簡千翔到德興國小關心停電情形，並請學生們喝飲料降暑氣。（簡千翔服務處提供）

    南投縣議員簡千翔到德興國小關心停電情形，並請學生們喝飲料降暑氣。（簡千翔服務處提供）

    南投縣國小五、六年級今天上午舉行學力測驗，中興地區的德興國小五年級教室停電，第二、三節考試時沒有冷氣，學生揮汗作答。縣府教育處表示，五年級學力測驗只作為學習診斷、不作為他用。校方說，台電檢查後發現三相迴路有一相沒有電，導致部分停電，已在下午2時20分修復。

    德興國小目前正在重建教室，行政辦公室、教室分別搬到體育館、圖書館，昨日全南投縣五、六年級學生舉行學力測驗，德興國小的一、三、五年級教室在上午9時45分停電，二、四、六年級教室則有電，當時五年級正在考英聽，學生繼續作答，第三節雖持續停電，五年級仍繼續考數學科，26名學生在沒有冷氣的教室繼續揮汗考試。

    南投縣議員簡千翔接獲通知趕到學校關心，為了怕太熱、還請學生們喝飲料降暑氣；另也打電話給縣府教育處探詢，停電會否影響學生考試權益。

    教育處長王淑玲表示，全縣國小學生學力測驗，五年級測驗旨在了解學生的學習成效，看哪些需要補強，也能了解城鄉間學習成效的差異，是否重考還要再討論。

    據了解，小六學力測驗成績，會作為國中新生常態分班的參考依據，德興國小六年級教室並未停電，因此不受影響。

    台電工程人員頂著烈日檢修線路。（簡千翔服務處提供）

    台電工程人員頂著烈日檢修線路。（簡千翔服務處提供）

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