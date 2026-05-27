高鐵新世代列車8月抵台 明年初大改點增「跳蛙式直達車」

高鐵未來將同時有700T和N700ST新世代列車同時運行。（高鐵公司提供）

高鐵公司向日本日立東芝聯盟購買12輛新世代列車N700ST，預計今年8月運抵台灣，明年8月上線。高鐵公司董事長史哲今天（27日）表示，將在現行班表做調整、讓新車加入營運班表，新世代列車主要運行台北－左營直達車，預計明年初公布。

目前台灣高鐵有34組列車，型號都是700T。高鐵公司向日立東芝聯盟採購的12輛新世代列車是新幹線最先款列車N700S，並做成台灣版本的「N700ST」。因新列車需做詳細測試，因此第一輛新世代列車預計明年7月之後才會上線營運。

請繼續往下閱讀...

高鐵公司說明，預計明年1月會先有新班表的架構，預留新車陸續投入營運的空間；明年7月第一組新車上線，後續新車陸續投入，都是依照新班表架構。

高鐵公司未來將除強化台北、台中站的尖峰運量外，桃園、新竹等區段尖峰也將增班，新世代列車未來將主要安排運行台北、左營直達車，新班表也將規劃類似不停台中站的各模式「跳蛙式直達車」，以滿足快速移動、縮短南北距離的骨幹運輸需求。

史哲在今年初也曾說明，未來新世代列車投入營運後，旅客可在訂票系統就能分辨哪個班次是新世代列車N700ST行駛，購票時可自主挑選新車搭乘，票價都一樣，且以直達車班次優先，「這是為了搭乘較長途的旅客的旅途可較舒適，日本新幹線也是一樣作法」。

至於高鐵票價是否會調漲？交通部和高鐵公司都已多次說明，要等購買的新世代列車上線營運、且確實提升了整體乘車品質後，才會開始討論票價是否調漲。

高鐵公司向日立東芝聯盟採購的12輛新世代列車是新幹線最先款列車N700S，並做成台灣版本的「N700ST」。圖為日本JR東海公司的N700S列車。（記者吳亮儀攝）

高鐵公司預計明年初調整營運班表。（記者吳亮儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法