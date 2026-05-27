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    首頁 > 生活

    新北教師主要壓力源於工作業務 黃淑君籲強化心理健康支持

    2026/05/27 14:10 記者黃子暘／新北報導
    新北市議員黃淑君表示，市府統計，教師主要壓力來源以「工作業務」居冠。（黃淑君提供）

    新北市議員黃淑君表示，市府統計，教師主要壓力來源以「工作業務」居冠。（黃淑君提供）

    高雄市教師輕生事件凸顯基層教師工作壓力應當被正視的急迫性，新北市議員黃淑君表示，市府統計，教師主要壓力來源以「工作業務」居冠，申請新北市「強化教師心理健康支持服務」諮商的教師中，更有28.76%曾有身心科就診經驗，市府應提升預算，並建立分級照護制度。教育局回應，市府自2022年起推動教師心理健康支持服務，教師壓力來源以工作業務為主，教育局持續推動行政減量。

    黃淑君指出，教師是校園心理健康相當重要的一環，但目前新北市僅有12所配合的心理諮商所，遠低於實際服務需求，偏鄉地區的資源落差更是明顯；據市府統計2022年至2026年，累計投入經費達3233萬元，預估累計服務將破6000人次，涵蓋公私立學校教師、代理教師、校長及教保人員，其中2025年數據顯示，教師壓力來源前3名分別為「工作業務（18.52%）」、「親密關係（15.94%）」、「家庭/親子關係（15.47%）」。

    黃淑君說，市府數據對照教學現場實際需求，明顯依然難以滿足，應該提升預算規劃，並建立分級照護制度，與衛生所及心衛中心建立媒合機制，完善校園心理安全與支持韌性。

    教育局回應，市府推動教師心理健康支持服務，至去年已服務6274人次，今年預計至少服務2800人次，持續提供公私立學校教師、代理教師、校長及教保人員專業支持；專業心理服務委由國立台北教育大學專業辦理，採保密機制，服務內容包含個別諮商、團體諮商、危機事件安心服務、心理健康研習及工作坊等。

    教育局表示，今年度新增與國立政治大學道南心理治療所合作，諮商據點由6所擴增至13所；針對建立分級照護制度，教育局將持續整合跨局處資源，朝「一般壓力支持、專業諮商協助、危機個案轉介與追蹤」等層次精進；另外，市府持續推動行政減量，包括減少學校重複填報等，協助教師把時間與心力回到教學與學生陪伴。

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