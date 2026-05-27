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    首頁 > 生活

    農會零食超夯！ 台西烤玉米、雲林「米的洋芋片」引貿易商談出口

    2026/05/27 14:04 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣農會總幹事陳志揚說，縣農會推出「米的洋芋片」是用雲林在地的米、馬鈴薯。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣農會總幹事陳志揚說，縣農會推出「米的洋芋片」是用雲林在地的米、馬鈴薯。（記者黃淑莉攝）

    台西鄉農會「烤玉米」在國內熱銷後，許多日本旅客也被圈粉，甚至在日本爆紅，最近雲林縣農會推出「米的洋芋片」也引起搶購，一週熱賣上萬包。雲林縣農會總幹事陳志揚表示，看好台灣各農會生產的零食商機，有貿易商主動與縣農會接洽外銷日本、美國事宜。

    全國各農會近年來陸續推出以在地農產品加工的特色產品，從零食、飲料、醬料、果乾等琳琅滿目，其中台西農會的烤玉米更是創下半年賣出百萬包奇蹟，也讓農會的加工品一炮而紅。

    陳志揚指出，各農會多年來一直都有推出加工產品，但因多數在農會超市、銷售站販賣，銷售量平平，去年台西農會的烤玉米不只讓全國知道雲林台西鄉，更把年輕的消費族群帶進農會超市，帶動農產品加工商品銷售量。

    陳志揚說，雲林稻米產量高居全國之冠，因國人飲食習慣改變，食米量持續下降，政府一再推廣米食，效果有限，必須開發多元的食用管道，米、馬鈴薯都是雲林在地重要農產，結合後推出「米的洋芋片」，非油炸採低溫烘焙，4月26日在外縣市多家農會超市開賣大受歡迎，一週賣近1萬包，尤其板橋農會一上架馬上被搶購一空，總幹事親自打電話來催貨。

    陳志揚表示，農會產品在國內熱銷，有貿易商也看好國際市場商機，主動接洽縣農會有意出口到美國及日本，初步選定產品有虎尾農會花生醬、全國農會米泡麵、台西農會烤玉米、水林農會地瓜脆片、西螺農會米穀棒、黑豆蛋捲及縣農會米的洋芋片。

    陳志揚強調，生鮮農產品要出口困難度高，但透過加工的零食等特色產品已走向國際，讓世界看見台灣的農業。

    台西農會生產的烤玉米，讓農會加工產品一炮而紅，且將年輕消費族群帶進農會超市。（記者黃淑莉攝）

    台西農會生產的烤玉米，讓農會加工產品一炮而紅，且將年輕消費族群帶進農會超市。（記者黃淑莉攝）

    近來進入各農會展售點及超市的民眾幾乎都會選購台西農會烤玉米、雲林縣農會米的洋芋片。（記者黃淑莉攝）

    近來進入各農會展售點及超市的民眾幾乎都會選購台西農會烤玉米、雲林縣農會米的洋芋片。（記者黃淑莉攝）

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