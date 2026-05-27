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    首頁 > 生活

    運動賽事成「公害」 台東縣議員提總量管制

    2026/05/27 14:00 記者劉人瑋／台東報導
    縣議員簡維國（左）要求縣府對賽事管控、制定自治條例。（擷取自縣議會直播）

    縣議員簡維國（左）要求縣府對賽事管控、制定自治條例。（擷取自縣議會直播）

    運動帶動觀光在台東已多次造成民怨，違停導致塞車，自行車與居民爭道狀況百出，台東縣議員簡維國在今天縣政總質詢時，要求縣府針對大型賽事制定自治條例，認為「台東就無法容納過多人在同時期、同地點出沒」，期望運動觀光在台東能細水長流。

    日前有賽事的參賽者加油團，因違停路面、塞滿臨海路上中華大橋引發公憤，活動顯然成了「公害」。而歷來公部門也只針對觀光人口數字的膨脹，但選手與居民實際體驗卻未著墨，公部門、非觀光業居民、選手都有認知落差。

    今天台東縣議會第20屆第7次定期會縣政總質詢中，簡維國針對活水湖及相關運動等多做質詢，他粗估今年「普悠瑪鐵人賽」光選手就有3366人，親友團估計5至6千人，但實際數據應該更多，「Challenge Taiwan」選手加親友約2萬人，「這麼多人在同一時間出現在湖面游泳，水質也許就會惡化」。

    再者，過多人潮根本非現有道路規模可以負荷，簡表示，道路路幅固定，必然也可概估出可以容納多少選手與居民並行，並找出互不干擾的模式，「又不是全台東的人都從事旅宿、餐飲靠著賽事吃飯」，認為運動觀光「不是不行，是溝通不足」。

    觀光處長卜敏正說，近年本地選手也有成長，可見在地人開始大量參與，已告知主辦單位需注意人員與道路管理，國際賽事則因報名費高，仍以外地人為主，認為可培養更多台東兒童從小參賽，長大就可成為選手、工作人員，視活動為生活一部分。

    簡則要求成立自治條例加強管理，讓活動更細水長流。

    活水湖平時即是在地人遊憩地點，同時擠近數千上萬人參賽也讓議員擔心水質變化。（記者劉人瑋攝）

    活水湖平時即是在地人遊憩地點，同時擠近數千上萬人參賽也讓議員擔心水質變化。（記者劉人瑋攝）

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