竹縣推省電夏令營 6/5中午開放網路報名

新竹縣每年的「節能小小兵」活動，今年暑期鎖定節電，要讓小二到小五的孩子們從小就有體認。（取自竹縣府官網）

推動節能減碳、降低夏日用電，新竹縣政府產業發展處今年暑假要辦「省電竹意大冒險」為期2天、無過夜的夏令營，號召80名小學2到5年級學生參加，活動有能源主題課程、互動遊戲、實作體驗以及場域參訪，下週三、6月5日早上10點開放上網報名。

縣府產發處長陳盈州說，這個活動將在7月9日、10日登場，為期2天但不用過夜，80名小朋友中，將有10個名額保留給偏鄉弱勢家庭，錄取名單會在一週後、6月10日公告和通知。

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首日將安排在小叮噹科學主題樂園，學童可從互動設施體驗、也DIY實作太陽能風車，從中認識水力、風力以及太陽能等再生能源的應用，並利用樂園內的歡樂科學館設施，了解科學原理連結日常生活中的能源使用與節電觀念。

第2天課程則由社團法人中華民國荒野保護協會新竹分會帶領學生認識氣候變遷，將在「大樹學堂」觀察體驗，並安排「勇闖淨零仙境」互動活動，認識自然生態與節能減碳的關聯。並參訪竹北市水資源回收中心，認識污水處理、水資源循環再利用跟節水、節能的重要性。

新竹縣每年的「節能小小兵」活動，今年暑期鎖定節電，要讓小二到小五的孩子們從小就有體認。（取自竹縣府官網）

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