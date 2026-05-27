海端首次歌唱賽 初賽「殘忍擂台」清唱「輒實力」、拿水瓶當麥克風

水瓶演唱法也無妨，全看歌聲真實力。（鄉公所提供）

台東縣海端鄉日前第一次舉行歌唱比賽，吸引全台各偏鄉的族人參加，但初賽完全清唱「輒實力」。承辦單位表示，族人太習慣唱卡拉OK拿麥克風，以致都有人拿手中礦泉水瓶唱歌，還有「持扇演唱法」，扇子背後貼歌詞小抄。但評審只看音色、技巧，「拿什麼唱都可以」，預計30日進行決賽並和「大魔王」PK，歡迎大家到場參觀。

雖說漢人刻板印象「原住民都有好歌喉」，但一切都在清唱中見真章，光是初賽就是場「殘忍擂台」，全部清唱見真本事，稍微走音半度都被聽清楚。

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承辦單位表示，可能族人太習慣有迴音的卡拉OK麥克風還有伴奏，因此許多人十分緊張，握著礦泉水瓶當麥克風才安心，也許多人盛裝打扮、著族服，最厲害的是拿著背後寫歌詞的扇子唱歌，但這一切都不影響結果，包括技巧和表情充分演繹出歌曲的情境也相同重要。

其實清唱也可能是個好主意，選手多壯碩身材、中氣十足，有族人演唱張惠妹歌曲「中氣十足、氣音飆到天靈蓋」，錄製入選感言才拿到麥克風，一開口果真就「爆音」聲音過大、麥克風受不了，果然是清唱得好。

有年長選手全程中氣十足，年輕族人則是在歌唱中加入氣音、混音等技巧，但也因本身「實力不允許聲音無力」，唱起來仍是聲音結實。技巧不同的，潘調元則是年長的卑南族人，來自有「金曲村」之稱的市區南王部落，演唱的卻是台語歌「水中煙」，雖無混厚聲音，但顫音與技巧也拿捏極好，同樣入選。

承辦單位表示，總獎金7萬5，第一名獨得2萬元獎金，這也吸引花蓮、南投、屏東草埔各地43位族人參加。有花蓮的布農族選手說，原本以為「只有4個人參賽，就很容易獲得獎金，想不到卻是40多位！」也因此本來初賽只選6人，最後選了8人，決賽當天為了觀賞品質會加上伴奏音樂，但屆時會找市集駐唱歌手當「大魔王」與參賽者PK，觀賞性十分高，歡迎民眾參觀。

水瓶演唱法也無妨，全看歌聲真實力。（鄉公所提供）

持扇提詞法。（鄉公所提供）

穿著卑南族服飾到布農族場地比賽，還殺入決賽。（鄉公所提供）

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