南市無適格駕照取締破1.4萬件 交通死亡人數同步下降

南市警方執行攔查大型車輛勤務。（南市交通局提供）

南市府持續強化交通安全治理，根據最新統計，今年截至4月止，南市A1類（人員當場或發生後24小時內死亡）交通事故死亡人數較去年同期減少9人，降幅達13.8%，另取締不合格駕駛逾1.4萬件，整體事故死傷趨勢持續下降。

南市交通局長王銘德表示，警方持續針對行人安全、無照駕駛、機車違規、大型車及酒駕等高風險違規態樣強化執法，今年截至5月20日止，無適格駕照取締件數達1萬4215件，較去年同期增加22.4%；大型車違規取締3379件，並持續加強砂石車及大型貨車路檢稽查。

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交通局分析，目前事故型態仍以機車及高齡者事故為主，因此持續針對事故熱點與高風險路段進行改善，包括優化標誌、標線、號誌及行人空間等交通工程，並利用事故資料分析平台，掌握事故特性與風險樣態，作為交通改善與執法的重要依據。

南市5月份道路交通安全會報中，除盤點高風險事故型態及易肇事路口改善情形，也同步檢視人本交通設施建置、校園通學步道推動進度，以及交通安全宣導成效，希望透過跨局處合作與滾動式檢討，降低交通事故發生風險。

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