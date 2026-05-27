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    首頁 > 生活

    竹市YouBike新設站點終於出爐 20站預計6月底前啟用

    2026/05/27 11:42 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府今天公布YouBike新設20個站點位置，預計6月底完成設置。（記者洪美秀攝）

    新竹市府今天公布YouBike新設20個站點位置，預計6月底完成設置。（記者洪美秀攝）

    在新竹市多位市議員聲聲催促下，市府交通處今天公布今年首波20個新YouBike站點，包含武陵市民活動中心、西門國小、中清公園、中央公園、高峰公園、龍山公園、南門公園及香山綜合體育場等，新站點涵蓋香山區、北區及東區多處生活圈、學校、公園、機關與社區節點，預計6月底前啟用，提供市民走得到、借得到、還得到的單車騎乘環境。

    交通處統計，竹市YouBike使用量累積騎乘人次突破1300萬，公共自行車成為市民日常通勤、通學及休閒的重要交通工具，今年也推出YouBike前30分鐘補助措施，鼓勵民眾養成低碳通勤習慣。此次新增20處站點，以機關學校、公園及大眾運輸轉乘節點等人口成長快速區域為優先設站，到年底會再增30處站點，擴大公共自行車服務範圍。

    交通處說明，此次新增站點涵蓋機關、學校、公園及人口稠密住宅區等多元場域，兼顧社區居民、學生族群、通勤族與休閒需求，機關學校周邊站點如地政事務所、東園國小（大塊文章社區）、長春公園（關埔國小）及香山游泳池（頂埔國小），可提供洽公民眾、學生及家長短程接駁；建功一路59巷（公學新城）、內湖（中華五福路口）及南勢市民活動中心、埔頂二路慈祥路口及科學園路光復路一段531巷口等站點，提供縮短站點間步行距離。另中央公園、中光公園及古賢公園等休憩場域增設站點，提供民眾散步、運動及休閒遊憩時使用。

    新竹市府今天公布YouBike新設20個站點位置，預計6月底完成設置。（新竹市府提供）

    新竹市府今天公布YouBike新設20個站點位置，預計6月底完成設置。（新竹市府提供）

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