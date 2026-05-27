今明酷熱體感直逼40度 颱風薔蜜估今生成 專家曝對台影響

颱風論壇指出，受太平洋高壓持續影響，今明酷熱天氣將迎來最高峰，平地地區全數上看33至35度，大台北、中南部內陸、花東縱谷甚至上看37度，體感溫度可達40度，提醒民眾避免長時間待在戶外。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，受太平洋高壓持續影響，今明酷熱天氣將迎來最高峰，平地地區全數上看33至35度，大台北、中南部內陸、花東縱谷甚至上看37度，體感溫度可達40度，提醒民眾避免長時間待在戶外，特別留意熱傷害發生。而目前在關島西南方海面的熱帶低壓，預估今日將發展為第5號颱風「薔蜜」，預估下週一、二「薔蜜」外圍的東北風將帶進少許水氣，北部、東北部轉有局部短暫雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，由於太平洋高氣壓持續控場，連午後雷陣雨，都被強力壓制下去，今明兩天將迎來最高峰！颱風論壇分享氣象署的最新高溫預報，指平地地區從南到北，全數上看33至35度！尤其大台北、中南部內陸、花東縱谷，甚至呈現了黑到發紫的37度預測，體感溫度可達40度，甚至更高！這種天氣型態下，白天外出曝曬感會非常可怕，提醒大家務必避免長時間待在戶外，做好防曬、多補充水分，並特別留意熱傷害發生。

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颱風論壇也提醒，這波極端高溫預計要持續到週五，等當天高壓減弱，鋒面掠過並轉東北風之後，高溫將稍微緩和一些，中部以北甚至有下雨消暑的機會。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明滯留鋒在華中，台灣在暖氣團內，水氣少、大氣穩定，白天「炙熱如盛夏」，今日仍在高峯、全台最高氣溫直逼40度，明日微降、仍很熱；應注意防晒、防中暑。今日各地區氣溫如下：北部23至39度、中部22至37度、南部23至40度、東部20至38度。

吳德榮表示，週五梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫。週六鋒面受到破壞、並南移至巴士海峽，北台雨後多雲、其他地區仍有局部降雨的機率。週日各地多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。

吳德榮提到，熱帶低壓在關島西南方海面，向北北西移動，預計今將發展為第5號颱風「薔蜜」，下週一2時進行至琉球東南方海面；最新美國模式、系集路徑模擬顯示，5天後「薔蜜」的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉；雖對台皆無直接威脅，但「潛勢預測圖」及模式個別系集成員的路徑，皆顯示預測路徑的「不確定性」，仍需持續密切觀察。

吳德榮說明，下週一、二「薔蜜」外圍的東北風帶進少許水氣，北部、東北部轉有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴。下週三至週五「薔蜜」遠離，西南季風進入南海，台灣附近大氣漸趨不穩定，午後對流機率逐日提高。

氣象專家指出，目前在關島西南方海面的熱帶低壓，預估今日將發展為第5號颱風「薔蜜」，預估下週一、二「薔蜜」外圍的東北風將帶進少許水氣，北部、東北部轉有局部短暫雨。（圖擷自氣象署）

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