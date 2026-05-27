05/27 各報重點新聞一覽

男子黃政欽涉利誘昔日軍中同袍收集機敏文件交付給中國，台南高分院更一審改重判黃男七年徒刑。（資料照）

自由時報

利誘昔日同袍拍攝軍機交付中國 男淪共諜更一審 無罪改判7年刑

男子黃政欽被控收受孫姓男子五千元，吸收昔日同袍、時任陸軍旗山彈藥分庫詹姓上兵，拍攝軍方機敏文件照片交付給中國。高等法院台南分院原判黃男無罪，檢方不服、上訴最高法院發回更審；台南高分院更一審認為黃男共同犯為中國地區派遣之人發展組織罪，昨逆轉判黃男七年徒刑，還可上訴。

請繼續往下閱讀...

詳見利誘昔日同袍拍攝軍機交付中國 男淪共諜更一審 無罪改判7年刑。

釐清財務爭議是否違反《財團法人法》 新北文化局發函 要查馬英九基金會

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉破壞財政紀律，前天更爆料蕭二〇二三年親手收受台商韓螢煥一百萬元捐款，但在基金會帳戶未找到入帳資料。馬英九基金會主管機關新北市政府文化局表示，將發函給基金會，要求針對財務及帳務情形提出說明，釐清該筆款項究竟屬於基金會或是個人，以及是否違反「財團法人法」。

詳見釐清財務爭議是否違反《財團法人法》 新北文化局發函 要查馬英九基金會。

三峽78歲翁開車衝撞釀3童亡 運安會調查報告促強化高齡換照體檢

去年五月新北三峽七十八歲余姓民眾高齡駕駛失控，沿途衝撞自行車、機車與數名行人，造成三名學童死亡、十二人受傷，最後余男也傷重死亡，震驚全國；國家運輸安全調查委員會昨天公布調查報告，並建議交通部公路局強化高齡換照體格檢查與認知測驗。

詳見三峽78歲翁開車衝撞釀3童亡 運安會調查報告促強化高齡換照體檢。

聯合報

人口對策…產假將延長到12周 陪產假擬增為14天

因應少子化「大禮包」今天揭曉，賴清德總統上午將召開國安會議，拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」內容，並舉行記者會對外說明。除了公布○到十八歲五千元成長津貼細節，另據了解，現行八周產假將延長至十二周，並將陪產假延長一倍至十四日，薪資費用將由政府編列預算補貼企業。

詳見人口對策…產假將延長到12周 陪產假擬增為14天。

美伊談判之際 美軍攻擊伊朗飛彈陣地

美國中央司令部廿五日表示，美軍廿五日在伊朗南部發動「自衛打擊」，目標包括飛彈發射設施以及試圖布設水雷的船隻。伊朗指控美國違反停火協議，誓言報復。儘管衝突持續，外交努力未停止，伊朗談判代表仍留在卡達繼續會談。

詳見美伊談判之際 美軍攻擊伊朗飛彈陣地。

中國時報

朝野催生失智症基本法

衛福部推估，我國失智症人口直逼40萬大關，65歲以上長者，大約每12位就有1位失智，10年後，至民國124年，失智人口將逾58萬，為因應此現象，朝野立委相繼提出《失智症基本法草案》等4版本，28日將在立院衛環委員會進行審查。朝野草案均主張行政院應設立專責委員會，由行政院長擔任召集人，民眾黨團版並要求設立百億元「失智症推廣照護基金」。但行政院長卓榮泰昨受訪時，雖強調政府會對日益增多的失智症現象進行防治與必要醫療整備，但「一種徵兆的態樣就成立一個基本法，是不是符合社會需要？值得討論。」民進黨立委林月琴示警，不能等到「失智海嘯」來了，才臨時加沙包。

詳見朝野催生失智症基本法。

超車印度 台股市值衝上全球第5

美媒統計，台股整體市值在25日收盤超越印度，躍居全球第5大市場。數據顯示，台股總市值升至4.95兆美元，已經高於印度的4.92兆美元。分析認為排名變化，主要受到台積電股價大漲與AI熱潮推動，也凸顯全球資金正從印度等傳統新興市場，轉向台韓等科技硬體重鎮。

詳見超車印度 台股市值衝上全球第5。

馬英九基金會帳戶沒有台商韓螢煥一百萬元捐款入帳資料，主管機關新北市政府文化局表示，將發函給基金會，要求針對財務及帳務情形提出說明。（資料照）

去年五月新北三峽七十八歲余姓民眾高齡駕駛衝撞釀3童亡，運安會昨公布調查報告，建議交通部公路局強化高齡換照體格檢查與認知測驗。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法