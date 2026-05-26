桃市圖響應6/8世界海洋日 「海陸雙棲」邀探索藻礁、候鳥與蓮花之美

藻礁生態走讀。（桃市圖提供）

迎接6月8日世界海洋日，桃園市立圖書館觀音分館推出「2026觀音海洋季：海洋×候鳥×生態探索」系列活動，結合觀音沿海生態、千年藻礁、候鳥保育及蓮花季特色，規劃生態走讀、海洋美學工作坊及雙語海洋展覽，要帶領民眾從閱讀走進海岸與土地，感受桃園獨有的「海陸雙棲」夏日魅力。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，圖書館不只是閱讀場域，更希望成為連結人與自然的重要橋樑。今年以「海陸雙棲」為主題，透過海洋教育、生態觀察與創意手作，讓民眾在親身參與中認識海洋保育與永續環境的重要性。

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系列活動中，最受矚目的「小燕鷗生態觀察」，將於6月7日上午在觀音沿海生態區登場，由桃園市野鳥學會榮譽理事長吳豫州帶隊，帶領民眾近距離觀察夏季限定的小燕鷗生態，認識候鳥遷徙與海岸棲地保育，活動預計開放30人參加。

6月8日上午安排「觀新藻礁生態走讀」，由保生社區發展協會總幹事廖經贈擔任導覽，帶領民眾深入觀新藻礁保護區，認識擁有數千年歷史的藻礁地景及海岸生態，活動限額25人。

除了戶外走讀，館方也規劃多場兼具知識與美感的海洋主題工作坊。6月6日下午於草漯分館辦理「大海的印記─魚拓海洋閱讀」，邀請台灣魚拓協會理事長嚴尚文帶領學員透過魚拓藝術，認識海洋生物紋理與構造之美；6月14日邀請Xpark水族館副執行長林宣佑於觀音分館辦理「SDGs海洋生態美學工作坊」，以海廢再生概念製作創意生活小物，推廣減塑與循環利用理念。

系列活動適逢觀音蓮花季，桃市圖也結合地方特色推出「蓮蓬植物染」及「蓮扇彩繪」體驗課程，讓民眾以天然植物色素與蓮花意象進行創作，感受觀音夏季最具代表性的文化風景。

此外，觀音分館同步展出「雙語海洋行動博物館─海龜（Sea Turtle）」主題展覽，透過中英雙語互動展示與科普內容，帶領大小朋友認識海龜生態及海洋污染議題，從閱讀中建立國際視野與環境永續意識。

施照輝提到，希望透過「2026觀音海洋季」系列活動，讓閱讀不只停留在書本，而是成為認識海洋、理解土地與實踐永續的重要起點。更多活動資訊及報名方式，可至 桃園市立圖書館官網查詢。

認識世界級自然地景與海岸保育議題。（桃市圖提供）

海廢再生，帶領民眾利用回收素材製作創意作品。（桃市圖提供）

「雙語海洋行動博物館系列展覽—海龜（Sea_Turtle）」主題展，引導孩子認識海龜生態。（桃市圖提供）

2026觀音海洋季系列活動海報。（桃市圖提供）

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