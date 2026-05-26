迎接運河百年 台南國際龍舟賽163隊參賽創新高

2026台南市國際龍舟錦標賽」將於6月17日至21日在安平運河登場 ，圖為2025年競賽情形。（台南市府提供）

台南最具代表性的夏季盛事「2026台南市國際龍舟錦標賽」將於6月17日在安平運河登場。今年賽事結合「運河百年」，參賽163隊，規模再創新高，更升級周邊觀賽與藝文體驗，打造兼具競技、文化與觀光特色的水岸節慶。

為升級觀賽體驗，今年首度於運河北岸增設2面250吋大型螢幕，結合電視轉播即時呈現賽況外，也規劃超過140個市集攤位，包含美食、文創、農特產、公益及科技體適能等主題，讓民眾看賽事之餘，也能感受熱鬧活動氛圍。

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南市體育局指出，今年有163隊、逾4千人參賽，包含公開組、國高中職、大專院校、工商團體及公務機關等組別，規模較去年大幅成長。賽事獎金更勝以往，總獎金達180萬元，分組最高獎金為30萬元。

體育局說，今年賽事自6月17日至21日於安平運河展開，除傳統大型龍舟競速外，也保留小型龍舟奪標賽制，增加比賽張力與觀賞性。

此外，今年結合運河百年，邀請「即將成真」火舞團演出。賽會期間還有明華園與九天民俗技藝團演出，讓龍舟賽從傳統體育活動延伸為結合文化展演的城市節慶。

台南市長黃偉哲表示，龍舟賽雖為每年例行的活動，卻是台南市的悠久傳統。今年適逢運河百年，報名參賽人數較去年增加近5成，加上賽制調整，使得比賽場次更多、賽程更複雜。他要求體育局將賽事規劃地更加細緻，周邊交通及觀光旅遊服務也要周全，讓龍舟賽不只是傳統民俗競技，更蘊含運河歷史論述、水岸文化與城市觀光。

適逢運河開航百週年，今年報名參賽人數較去年大幅增加近5成。 圖為2025年競賽畫面。（台南市府提供）

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