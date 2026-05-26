推動公共建物無障礙環境有感 屏縣3年輔導160處優化改善

屏東市戶政事務所入口坡道平整。（圖由屏東縣政府提供）

推動公共建築物無障礙環境，屏東縣政府近3年針對政府機關、老人文康活動中心、銀行、便利超商、學校等場所，共輔導改善160處，包括增設扶手、施作無障礙廁所等，今年將再針對70處公共空間清查並輔導，讓高齡及身心障礙者有更好生活的體驗。

屏東縣府城鄉發展處表示，從2006年起推動公共建築物行動不便者使用設備與設施改善，訂定分期、分類、分區計畫，委由屏縣建築師公會委派建築師與縣府團隊實地勘查，持續督導並給予建議，推動成效獲國土署2025年「公共建築物無障礙環境督導」城鎮型優等肯定，展現公私單位攜手合作成果。

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其中，興建於日治時期的台灣銀行中屏分行，近年積極配合縣府營造無障礙環境，拓寬入口坡道到輪椅方便通行的寬度，並施作無障礙廁所、新增樓梯扶手。縣府表示，由於其受限於原始空間，結構安全考量下無法增設昇降設備，於一樓設置無障礙櫃台，協助行動不便者辦理業務。

台銀中屏分行配合縣府打造無障礙設施外，也新增設置一台「容膝式ATM」，便利輪椅使用者近身操作。社團法人屏東縣脊髓損傷者協會理事長黃俞榕實測後給予高度肯定，他表示，這樣的服務讓身障者保有尊嚴，不用麻煩別人就能自行完成提存款。

依規定，新建建築物必須設置無障礙設施，但既有建築因結構已固定，施作難度較高，縣府成立「公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢審查小組」為既有建物研擬替代方案，委員陳泰延表示，沒有一定要像新建案的規範做到多大，而是能讓適用的人在空間裡安全、獨立、自主。

屏縣府今年持續清查70處公共建築物並輔導改善。建築師陳淑玲說明，無障礙環境最核心的重點就是通路問題，必須確保輪椅的使用者可以到達目的地；當使用者在一個場域停留較久時，就需要有無障礙廁所來解決生理需求，所以改善會著重在這些地方，也朝向「通用設計」目標邁進。

台銀中屏分行設置「容膝式ATM」，便利輪椅使用者近身操作。（圖由屏東縣政府提供）

台銀中屏分行將廁所加裝無障礙設施。（圖由屏東縣政府提供）

屏東市戶政事務所在樓梯兩側加裝好抓握施力的扶手。（圖由屏東縣政府提供）

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