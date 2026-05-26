竹市府無差別除草 綠園道整排巴西鳶尾慘遭斷頭

新竹市府無差別除草，其中綠園道整排巴西鳶尾遭斷頭式除草，市議員劉彥伶批高虹安市府連除草都不會。（照片取自網路社群貼文）

新竹市有網友在社群發文稱，綠園道一整排的巴西鳶尾遭市府無差別的斷頭，整排的巴西鳶尾被當雜草般全部砍掉，批連除草工作都做不好。市議員劉彥伶也說，環境維護及除草是市政基本功，但市府連委外除草作業的事都做不好，且因除草工人未妥善辨識植栽，讓原本好看的巴西鳶尾被當雜草般斷頭，實在很可惜也不應該。

市府養工處表示，有關綠園道巴西鳶尾修剪情形，5月19日就向維護廠商說明並要求應注意植栽特性及修剪方式，避免因修剪不當影響景觀美觀，近期又接獲民眾投訴除草修剪不當，市府已要求廠商用澆灌方式，保持充足水分，以利恢復生長。針對局部受損及枯死斷頭部分，也會請專業植栽廠商評估，後續視現況辦理補植。

請繼續往下閱讀...

劉彥伶說，市容的除草與環境維護是市府應持續做好的基本工作，不管是委外還是府內人員除草，維護工作不能只求速度，更要兼顧品質與專業。若連景觀植栽與雜草都無法區分，不僅影響市容，也會讓民眾對公共環境維護品質產生疑慮，尤其這種無差別的斷頭式除草作業，就是為應付工作而做，毫無專業性。

另有反映公園部分區域仍存在垃圾、雜草及設施維護等問題，就連東園國小旁的人行道髒亂及鳥大便1個月未清理，都顯示市府養護工作的整體巡查與維護管理有改善空間。籲市府除要求廠商加強植栽辨識教育訓練，也應檢討維護流程、強化巡查與清潔頻率。

新竹市府無差別除草，其中綠園道整排巴西鳶尾遭斷頭式除草，市議員劉彥伶批高虹安市府連除草都不會。（照片取自網路社群貼文）

新竹市府無差別除草，其中綠園道整排巴西鳶尾遭斷頭式除草，市議員劉彥伶批高虹安市府連除草都不會。（照片取自網路社群貼文）

新竹市府無差別除草，其中綠園道整排巴西鳶尾遭斷頭式除草，市議員劉彥伶批高虹安市府連除草都不會。（照片取自網路社群貼文）

新竹市府無差別除草，其中綠園道整排巴西鳶尾遭斷頭式除草，市議員劉彥伶批高虹安市府連除草都不會。（照片取自網路社群貼文）

新竹市府無差別除草，其中綠園道整排巴西鳶尾遭斷頭式除草，市議員劉彥伶批高虹安市府連除草都不會。（照片取自網路社群貼文）

新竹市府無差別除草，其中綠園道整排巴西鳶尾遭斷頭式除草，市議員劉彥伶批高虹安市府連除草都不會。（照片取自網路社群貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法