好熱！北市今年首度發布熱浪通報 啟動預警機制

台北市災害防救辦公室指出，橙色燈號範圍涵蓋內湖、大安、信義、中山、松山與文山區。（圖擷取自中央氣象局官網）

近日氣溫持續攀升，中央氣象署今（26）日發布高溫資訊顯示台北市為橙色燈號，北市同步發布今（115）年首次熱浪通報，並啟動熱浪預警機制，北市府相關單位動員執行高溫應變措施，以降低高溫對市民生活與健康衝擊，同時提醒民眾注意防曬、補充水分及避免長時間曝曬，以降低熱傷害風險。

環保局表示，市府已通報10個相關局處加強執行高溫因應工作，包含環保局以回收水辦理道路灑水降溫作業；公園處加強公園綠地與植栽澆灌以改善都市熱環境；勞動局進行戶外作業勞動檢查，社會局啟動獨居長者關懷機制，協助高風險族群因應高溫；教育局加強校園熱傷害預防宣導，並通知學校調整戶外課程。

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此外，衛生局及市場處辦理熱傷害衛教、緊急醫療整備及食品安全宣導；水利處及衛工處強化截流設施與污水系統操作，提升河川涵容與自淨能力；消防局也同步整備緊急救護量能，以因應各種緊急救援情況，以降低高溫可能帶來之各項風險與衝擊。

隨著全球氣候變遷影響，高溫事件發生頻率逐漸增加，持續時間也有延長趨勢。台北盆地因地形蓄熱特性，加上市區建築密集，容易形成都市熱島效應，使夏季高溫感受更加明顯。

環保局也持續推動各項城市降溫與氣候調適措施，包括推動降溫城市計畫、都市綠網建置、創儲及節能設備補助等政策，其中更透過跨局處資料盤點與整合，建置「涼適地圖」，全市已設置494處涼適點，並同步整合至「台北市行動防災APP」，協助民眾於高溫期間迅速掌握降溫資源與應變資訊，提升自我保護與熱風險應對能力。

環保局提醒，高溫期間應儘量待在通風良好或有空調設備的室內環境，若室內未裝設空調，也應適時開啟門窗及電風扇，加強空氣流通，避免因悶熱造成身體不適，家中有長者及幼童者更需特別留意。此外，應避免長時間從事戶外活動或劇烈運動，如需外出，應做好防曬措施並適時補充水分，儘量選擇陰涼處休息，減少戶外曝曬及體力消耗，以降低熱傷害發生風險。

台北市「涼適地圖」。（圖由台北市環保局提供）

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