週五變天全台有雨 週六中南部防橘黃雨彈

定量降水趨勢圖。（圖由氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

全台烤番薯！中央氣象署預報，明天週二到週三各地晴到多雲、高溫炎熱，週四鋒面接近台灣時，午後北宜花地區、中部以北山區有局部或零星短暫雷陣雨，週五受到鋒面影響，全台降雨機率變高，週六到下週日則是北台灣天氣變好，午後南部地區有短暫雷陣雨。

氣象署預報員林定宜表示，週四之前下雨機率較低，週三各地晴到多雲、不會下雨，高溫炎熱，但週四華南鋒面南移接近台灣，午後東北部地區有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

林定宜指出，週五受鋒面影響，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。週六到下週日北部地區相對天氣較好，但花東、午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。下週一各地大多為多雲到晴，大台北東北部地區零星短暫陣雨，午後中南部地區局部短暫雷陣雨。

溫度部分，林定宜說明，這幾天各地天氣炎熱，週四之前各地白天32至35度，尤其大台北、花東縱谷、中南部內陸可達局部37度或以上高溫，週四則是南部內陸有機會達到37度左右高溫；週五後受到鋒面影響，北部白天會降至30度以下。其它地區高溫32-35度

林定宜提醒，明天晚上到週四馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；另外，明天東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

林定宜補充，菲律賓東方海面熱帶擾動已經成形「99W」，預估週四、週五會慢慢發展，預估移動路徑往琉球前進後，會迴轉往轉向東北方朝日本移動，後續走向、強度仍有不確定性；並提醒，這個月底到下個月初移動到琉球海面時，台灣東半部沿海可能會有出現長浪機率。

明天高溫資訊。（圖由氣象署提供）

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