高鐵號誌異常整天大誤點！ 運安會：若有疑慮將立案調查

高鐵今天清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中，今天全天均以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客。（記者黃宜靜攝）

台灣高鐵在今天（25日）清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員正持續全力搶修中，但在今天下班尖峰時段仍未恢復。國家運輸安全調查委員會表示，此次事件主要原因為號誌異常，使原先設定的安全防護機制啟動，列車因此無法運轉通過，若發現涉及安全疑慮，將會立案調查。

高鐵公司今天一早表示，受號誌訊號異常影響，宣布自上午8時起調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

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運安會表示，今天清晨4時27分接獲高鐵通報號誌訊號異常，導致原先設定的安全防護機制自行啟動，使得預定開通路徑沒有開通，列車無法運轉通過，需要改採人工方式處理，後續也造成其他班次延誤。

運安會說明，安全防護機制主要是用於某段訊號發生異常時，原先可以通過該路段的列車路徑會被取消，來避免兩台車追撞、碰撞，當路徑被取消後，列車會無法運轉通過該路段，高鐵就要採取手動、人工方式採取緊急應變措施。但若是發生需要啟動，卻未啟動的狀況，可能會有更嚴重的風險。

運安會指出，後續將持續關注檢修狀況，待高鐵公司釐清確切原因，若安全防護機制有疑慮，涉及安全問題就會立案調查。

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