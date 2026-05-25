台灣半導體誕生地揭牌！南陽街「豆漿店早餐會」成關鍵

藝術家成若涵以《從餐桌到世界》為題，在台北市南陽街小欣欣豆漿店原址設置紀念牌與藝術作品，今天正式揭牌。（記者王藝菘攝）

半導體與積體電路科技已成為台灣「護國神山」，當年奠定發展基礎的關鍵決策，竟是在台北市南陽街一家低調的「小欣欣零食店（豆漿店）」內達成共識。台北市政府攜手潘文淵文教基金會、孫運璿學術基金會及美加文化實業，在原址設置紀念牌與藝術作品，今（25）日正式舉辦揭幕記者會。市長蔣萬安致詞時，也引用當年前經濟部長孫運璿的經典名言「這一次任務，只許成功、不許失敗」，期許市府團隊將台北打造為引領世界的 AI PowerHouse。

1960、1970年代，為擘畫台灣未來發展，有「台灣半導體之父」美譽的潘文淵博士，向時任經濟部長孫運璿提出發展「積體電路技術」取代過去加工出口的勞力密集工業區位。1974年2月，孫運璿、潘文淵、時任行政院秘書長費驊、電信總局局長方賢齊、交通部長高玉樹、工研院長王兆振及電信研究所長康寶煌等7人在南陽街相聚，當時眾人圍繞在小欣欣豆漿店內的餐桌旁，一邊吃著早餐、一邊擘劃出引進海外技術、發展積體電路的宏偉藍圖，如今該店原址已拆除，當年的決定也悄然消失於記憶中。

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北市府與財團法人潘文淵文教基金會、財團法人孫運璿學術基金會及美加文化實業股份有限公司攜手合作，邀請藝術家成若涵以《從餐桌到世界》為題，在原址設置紀念牌與藝術作品，今天正式揭牌。記者會特別邀請當年工程師共同見證，包括前工研院董事長史欽泰、前台積電副董事長曾繁城、前工研院電通所副所長謝錦銘、前工研院量測中心主任邱羅火，以及前聯電副董事長劉英達，另廣邀半導體產業界貴賓及台北科技廊帶發展的代表共襄盛舉。

北市府指出，《從餐桌到世界》藝術作品透過藝術家成若涵的巧思，將生硬的產業節點轉譯為富有溫度的視覺藝術，將當年政府與產業界的先進孜孜矻矻、為國謀劃的軌跡，揉合進人行道鋪面與牆面藝術創作，行人穿梭其中，猶如走進時光隧道，受臺灣科技史感動。

蔣萬安市長表示，南陽街一帶不僅是交通樞紐，更是國家產業轉型的決策起點。透過本次空間敘事創作，將產業發展歷程轉化為城市美學，讓市民在日常行走間，深刻體悟臺北作為臺灣科技引擎的文化認同。蔣萬安更引用孫運璿當年召見赴美國引進技術的年輕工程師說的一段話「這一次任務，只許成功、不許失敗」，期許市府團隊傳承此精神，推動台北成為引領世界的 Taipei AI PowerHouse。

史欽泰也表示，與台北市政府攜手在南陽街共同打造這處紀念牌與藝術創作，不僅是為了讓更多人認識這段不應被遺忘的科技歷程，更希望先行者在逆境中開創的精神，成為每一位持續在科技產業深耕者的力量來源。今年適逢孫運璿先生逝世20周年，基金會特別在孫運璿科技人文紀念館舉辦「挑戰關鍵決策」特展，完整呈現台灣半導體的發展歷程，邀請各界前往參觀。

前工研院量測中心主任邱羅火（左一）、前台積電副董事長曾繁城（左二）、前工研院董事長史欽泰（左三）、台北市長蔣萬安（右三）、前工研院電通所副所長謝錦銘（右二）、前聯電副董事長劉英達（右三）（記者王藝菘攝）

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