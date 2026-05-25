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    921後重生！18分鐘紀錄片《草嶺風華再現三部曲》曝復興歷程

    2026/05/25 08:41 記者李文德／雲林報導
    縣府邀請紀錄片導演李建成與拍攝團隊深入草嶺記錄，日前長達約18分鐘的紀錄片《草嶺風華再現三部曲》上架至縣府Youtube頻道。（圖片擷取縣府Youtube頻道）

    縣府邀請紀錄片導演李建成與拍攝團隊深入草嶺記錄，日前長達約18分鐘的紀錄片《草嶺風華再現三部曲》上架至縣府Youtube頻道。（圖片擷取縣府Youtube頻道）

    921大地震重創大草嶺地區，造雲林縣政府近年來極推動道路修復，包含149甲線全線通車，更有跨清水溪橋工程施工中。縣府邀請紀錄片導演李建成與拍攝團隊深入草嶺記錄，日前長達約18分鐘的紀錄片《草嶺風華再現三部曲》上架至縣府Youtube頻道。縣府表示，希望用影像讓更多人看見草嶺之美。

    縣府新聞處長陳其育表示，921大地震重創草嶺地區，主要道路149甲線中斷，歷經交通中斷、產業沒落，近年來與南投政府合作改善149乙線髮夾彎、恢復甲類大客車通行，帶動草嶺與石壁地區觀光復甦外，四年前完成中斷26年的149甲線全線通車，成為草嶺復興的重要關鍵。

    陳其育表示，此次紀錄片邀請李建成與其團隊深入草嶺地區，透過大約18分鐘的紀錄片，詳實記載道路修復，更記錄草嶺居民面對災後困境時堅韌不拔的精神，以及對家鄉深厚的情感。

    李建成表示，拍攝期間正逢風災，道路受損嚴重，團隊實際看見山區居民生活困境，也見證縣府推動建設與地方復原的努力，希望透過影像讓更多人看見草嶺之美與在地居民堅韌精神。

    縣長張麗善表示，感謝李導演與拍攝團隊深入草嶺記錄地方變遷，也感謝義力營造及劦盛工程顧問有限公司支持拍攝工作，實踐企業ESG責任，展現公私協力精神。

    縣府邀請紀錄片導演李建成與拍攝團隊深入草嶺記錄，日前長達約18分鐘的紀錄片《草嶺風華再現三部曲》上架至縣府Youtube頻道。（圖片擷取縣府Youtube頻道）

    縣府邀請紀錄片導演李建成與拍攝團隊深入草嶺記錄，日前長達約18分鐘的紀錄片《草嶺風華再現三部曲》上架至縣府Youtube頻道。（圖片擷取縣府Youtube頻道）

    縣府邀請紀錄片導演李建成與拍攝團隊深入草嶺記錄，日前長達約18分鐘的紀錄片《草嶺風華再現三部曲》上架至縣府Youtube頻道。（圖片擷取縣府Youtube頻道）

    縣府邀請紀錄片導演李建成與拍攝團隊深入草嶺記錄，日前長達約18分鐘的紀錄片《草嶺風華再現三部曲》上架至縣府Youtube頻道。（圖片擷取縣府Youtube頻道）

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    縣府邀請紀錄片導演李建成與拍攝團隊深入草嶺記錄，日前長達約18分鐘的紀錄片《草嶺風華再現三部曲》上架至縣府Youtube頻道。（圖片擷取縣府Youtube頻道）

    縣府邀請紀錄片導演李建成與拍攝團隊深入草嶺記錄，日前長達約18分鐘的紀錄片《草嶺風華再現三部曲》上架至縣府Youtube頻道。（圖片擷取縣府Youtube頻道）

    縣府邀請紀錄片導演李建成與拍攝團隊深入草嶺記錄，日前長達約18分鐘的紀錄片《草嶺風華再現三部曲》上架至縣府Youtube頻道。（圖片擷取縣府Youtube頻道）

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