可遠眺美景的九九峰森林步道 6/5起封閉整修半年

九九峰森林步道部分的木棧道毀損。（林保署南投分署提供）

位於草屯鎮的九九峰森林步道，因沿途可欣賞山巒、溪谷景致，並能遠眺中部平原、國道六號，還能看到大冠鷲等鳥類，很受中部民眾的喜愛，而該步道開放使用15年多，步道老舊且有的損壞，林保署南投分署將從6月5日至11月5日進行步道整修工程，施工期間步道暫時封閉，預定11月6日重新開放。

九九峰森林步道是環狀步道，分南、北端兩個步道入口，沿途有相思樹、構樹、血桐，蝴蝶昆蟲生態豐富，運氣好並可看到藍鵲、大冠鷲，是不少民眾健行運動的熱門地點。

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林保署南投分署表示，九九峰森林步道沿線枕木階梯、棧道，以及護欄等步道設施老舊損壞，影響遊客安全，經委託專業工程顧問公司規劃設計，將進行全線整修工程，為避免施工時影響遊客安全，需封閉步道全線至11月5日，提醒登山遊客遵守管制措施，勿強行通過。

南投分署也說，這次步道整修工程，除改善設施、提升安全外，也將進行生態檢核，施工區域、工期及工法，都將以減少對野生動物及生態環境最少的方式進行確保施工過程兼顧環境保護，維護在地生態系統的完整性。

步道毀損有畫紅漆表示。（林保署南投分署提供）

九九峰森林步道可以遠眺鳥嘴潭人工湖、草屯和台中的平原、山巒。（林保署南投分署提供）

九九峰森林步道沿線生態豐富。（林保署南投分署提供）

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