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    首頁 > 生活

    恐有破紀錄高溫！吳德榮曝「這天」轉雨降溫：梅雨季鋒面將南下

    2026/05/25 08:36 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，晴朗炙熱天氣預計持續至週四，期間將屢創今年高溫紀錄。（資料照）

    氣象專家吳德榮指出，晴朗炙熱天氣預計持續至週四，期間將屢創今年高溫紀錄。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（25日）各地及離島為晴到多雲，午後東北部及東部山區有零星短暫陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，晴朗炙熱天氣預計持續至週四（28日），期間將屢創今年高溫紀錄；週五（29日）起梅雨季第4波鋒面南下，各地才轉雨降溫。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（24日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至週四滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定；因在暖氣團內，白天「炙熱如盛夏」，連日將屢創今年高溫，週二、週三（26、27日）達最高峰，今天全台最高溫將達39度以上。

    吳德榮說，週五、週六（30日）梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫；下週日至週三（31至3日）鋒面型態受到熱帶擾動破壞，天氣好轉，逐漸恢復晴熱。

    吳德榮分析，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，將在琉球東南方海面、向東北大迴轉，儘管歐洲AI（AIFS）模式模擬的轉向位置稍有差異，但皆對台灣無直接影響，且破壞「滯留鋒型態」的形成。

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