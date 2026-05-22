週末紅番薯！明起各地晴朗炎熱 這些地區高溫飆37度

未來幾天高溫炎熱。（氣象署提供）

注意高溫、熱傷害！中央氣象署預報，明天起到下週二（26日）各地高溫炎熱，特別是南部縣市近山區的地方，以及大台北、花東縱谷、中部內陸等，易飆上37度高溫。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起到下週二各地晴到多雲、且高溫炎熱，並特別指出，台南、高雄、屏東內陸近山區的地方未來幾天都有局部37度高溫，特別是下週二當天西南風增強，會熱得更明顯。

請繼續往下閱讀...

「下週二（26日）當天西南風盛行，不只南部內陸，大台北、花東縱谷、中部內陸也都有局部37度左右高溫」，黃恩鴻也指出，明天起到下週二的降雨範圍也非常小，僅午後東北部及中部以北、東部山區有零星短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，下週三、四（27日、28日）2天各地也一樣高溫炎熱，不過午後降雨範圍大了一點，包括大台北及東北部有局部短暫雷陣雨，東部及中部以北山區也有零星短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，下一波較明顯的天氣變化會落在下週五（29日），當天受到下一波鋒面接近影響，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則有零星短暫陣雨或雷雨，不過目前看來這波鋒面結構不佳。

至於未來颱風動態，黃恩鴻表示，下週後半段，位於菲律賓東南方海面熱帶擾動會有較明顯發展，可能形成為熱帶性低氣壓（TD）或颱風，不過因為距離遙遠、時間較久，未來強度和路徑仍需要觀察。

黃恩鴻也提醒，明天（23日）到下週二（26日）金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，且台東易有焚風發生的機率。

氣象署今天也公布未來2週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第一週（5月23日~5月29日）各地為晴到多雲的炎熱天氣，午後有局部零星短暫雷陣雨；期末短暫受鋒面影響，高溫下降。

第二週（5月30日~6月5日）雲量增多，環境場水氣逐漸增加，期末有受鋒面影響的可能，降雨訊號有增加的趨勢。氣象署也提醒，6月上旬以前，西北太平洋及南海有熱帶擾動生成訊號，請留意氣象署最新預報資訊。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法