楊双子與金翎奪獎英國首場公開活動 一致推薦滷肉飯

台灣作家楊双子和譯者金翎被問到她們最推薦「臺灣漫遊錄」書中哪一道料理，一致回答「滷肉飯」。（圖擷取自楊双子臉書）

台灣作家楊双子和譯者金翎憑長篇小說「臺灣漫遊錄」勇奪2026年國際文學大獎「國際布克獎」，兩人在獲獎後首場公開活動上，回應評審團主席、英國小說家娜塔莎布朗問她們最推薦書中哪一道料理，一致回答「滷肉飯」。

楊双子幽默表示，得獎消息在台灣傳開後，已有人在網路上「肉搜」出她在家鄉台中最愛造訪的滷肉飯小吃店，她現在相當苦惱未來還能不能如常在自己的愛店好好吃頓飯。

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楊双子提到，店家另供應美味肉羹湯，而且會為她「加很多香菜」。

金翎則分享，台灣人樂於挑戰在不同食品飲料添加香菜，例如香菜洋芋片、香菜酒精飲料。楊双子往往會特別為她蒐集一籮筐，待她回台即送上香菜飲食「體驗大禮包」。

英語文壇盛事2026年「國際布克獎」（International Booker Prize）倫敦時間19日晚間宣布得主，今年是首次由來自台灣的文學作品、作家和譯者奪獎，刷新多項台灣文學和「國際布克獎」歷史紀錄。

在布克獎基金會（Booker Prize Foundation）安排下，楊双子和金翎自20日起密集接受英國和國際媒體採訪，21日晚間在歐洲規模最大書店、位於倫敦市中心的Waterstones旗艦店出席獲獎後首場公開活動「2026年國際布克獎得主見面會」，由娜塔莎布朗（Natasha Brown）擔任主持人，楊双子和金翎回應主持人和聽眾提問，可容納百餘人的場地數週前即完售票券。

娜塔莎布朗開場提到，楊双子和金翎連獲國際重要獎項肯定，「臺灣漫遊錄」繼2024年奪得美國國家圖書獎（National Book Award），今年接續拿下「國際布克獎」，兩人可謂「連環贏家」（serial winner）。

除了較輕鬆的飲食話題，楊双子和金翎21日晚間也談及殖民／被殖民議題，以及對相關歷史經驗的想像與理解如何影響不同群體的語言使用習慣和對「臺灣漫遊錄」的感受。

楊双子舉例，日治時期，「內地」指的是日本帝國結構下的「日本本土」；2010年前後，台灣社會突然開始較以往頻繁使用「內地」一詞，但指涉的是中國（大陸）。

楊双子說，她透過作品試圖提醒台灣讀者，某些詞彙就根源與本質而言是「殖民語言」，例如「內地」。

她指出，當台灣人不多加思索地使用「內地」一詞，這相當於內化或強化了台灣是「殖民地」的概念，只不過是換了個殖民者。

楊双子說，她很驚訝台灣人使用這樣的詞彙時，未意識到這其實是「文化侵略」。她問，難道台灣願意再度成為殖民地。

「殖民／被殖民」的權力不對等也反映在小說兩位女性主角，虛構的日本作家青山千鶴子與台灣翻譯員兼地陪王千鶴之間的關係。楊双子以寫作言情小說等類型文學出道，而這類小說的預設前提往往是「愛可以克服一切」。

然而，楊双子巧妙將這樣的預期套用至殖民現場，向讀者呈現，在既有的「殖民／被殖民」權力位階下，「愛」終究無法克服一切。

「臺灣漫遊錄」以日治時期的台灣為時代背景，青山千鶴子和王千鶴分別象徵殖民者與被殖民者。兩人的曖昧情誼在各國讀者之間引發廣泛討論。

儘管讀者或許寧願相信「愛」的力量，楊双子說，在「愛」之中，依然可見權力不對等。

她提到，就算是在21世紀的今天，台灣與日本之間依然存在「文化位階造成的不平等」。

金翎則分享，據她觀察，英語世界讀者較容易對青山千鶴子感到惱火，對青山千鶴子不自覺的優越感和自我感覺良好較敏感。

相較之下，據金翎過去由楊双子處得知，台灣讀者對王千鶴較容易感到不耐，不解她為何遲不接受青山千鶴子的「善意」、為何如此不識相。

金翎不諱言，台灣讀者似乎傾向從青山千鶴子、而不是王千鶴的角度看事情，傾向認同青山千鶴子、而不是王千鶴，這確實在她預料之外。

台灣作家楊双子（右1）和譯者金翎（左1），被評審團主席、英國小說家娜塔莎布朗（左2）問到她們最推薦書中哪一道料理，兩人一致回答「滷肉飯」。（中央社）

台灣作家楊双子和譯者金翎勇奪國際文學大獎2026年「國際布克獎」，21日在倫敦Waterstones書店與英國粉絲會面，接受提問並簽書。（中央社）

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