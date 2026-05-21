暑假遊美加、歐洲漲幅5％起跳 國人最愛日韓「團費持平」

旅行業品質保障協會分析，今年暑假日本團相較去年同期價格持平。圖為京都清水寺。（記者黃宜靜攝）

暑假將至，許多家長會帶孩子出遊，中華民國旅行業品質保障協會表示，今年7至9月團費，在國人愛去的日韓來看，較去年同期並未調漲，但在長程線上，如歐美等國受到燃油附加費調漲、世足賽等因素下，團費較去年有漲幅；至於近期泰國免簽宣布從60天減少到30天，對團體旅客是沒有影響的。

旅行業品質保障協會今天（21日）舉辦「115年7-9月各線旅行團合理價格發布記者會」，品保協會團費參考售價委員會主委白中仁看好目前出國市場，並表示，從目前的出境旅客人數來看，已破疫情前紀錄，因此預估今年出境旅遊可破2000萬人次。

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想要在暑假去日本的民眾有福了！品保協會東北亞日本線委員廖培沅表示，受到美伊戰爭影響，航空公司燃油費調漲、日本飯店及巴士也有所調漲，再加上7月起日本離境稅從1000日圓調漲到3000日圓等，讓成本增加約新台幣3000至4000元。但由於飛往日本班機多、加上業者使用商務型飯店、部分餐食自理等方式包裝產品行程，因此今年暑假日本團相較去年同期是持平的。

至於韓國線暑假團費來看，品保協會東北亞韓國線委員陳東隆舉例，今年釜山航線熱度大爆發，國籍航空增班、加入帶動整體釜山市場，因此釜山買氣旺，尤其中台灣出發更是一位難求，不只如此，今年韓國觀光公社也有主打「TAIWAN ONLY」深度體驗等；航班供給增加，抵銷了人力成本上漲的問題，再加上匯率穩定等，因此今年7至9月團費與去年同期相比沒有調漲。

東南亞的馬新泰菲印方面，品保協會馬新泰菲印旅遊委員凌榮浚指出，第三季受到航空燃油附加費調升影響，多數國家因航空公司燃油附加費調升影響，票價調漲，導致今年7至9月團費較去年漲幅約5%至10%。另外，他也強調，雖然泰國免簽從60天改成30天，但其實對於團體行程5至7天的團客來說沒有影響。

另外，長程線的美加線、歐洲線則是與去年同期都有所調漲。品保協會美洲線委員李英明表示，由於世界盃足球賽將在6月底登場，因此在第二季尾聲已有漲幅，加上燃油費增加等因素下，讓團費相比於去年大幅調漲8%至10%，預估這季後半段價格會回穩，再者，去年華航增加鳳凰城直飛航線、今年6月長榮新增華盛頓航線，讓美加行程多了許多亮點、增加不同的旅遊路線。

歐洲線委員陳榮信則指出，歐洲受到匯率波動及當地旅館、餐飲、交通成本墊高等影響，成本較往年顯著提升，整體團費較去年同期成長5%到8%。

至於國旅方面，品保協會國民旅遊委員陳士廷表示，暑假正是出遊旺季，國旅市場進入全年需求高峰，受到暑假住宿價格調漲、遊覽車及人事成本調漲等，整體團費較去年成長3%以上，其中花東及高屏地區價格調升較為明顯，而宜蘭、桃竹苗及中彰投則是價格維持穩定微幅上漲；北北基地區則是因為短程旅遊為主，因此價格波動較小。

陳士廷補充，這季團體行程主打許多親子旅遊、生態體驗、部落旅遊等深度體驗行程，因此出現許多高品質產品，具有創新韌性。

旅行業品質保障協會今天舉行「115年7-9月各線旅行團合理價格發布記者會」。（記者黃宜靜攝）

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