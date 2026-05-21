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    首頁 > 生活

    熊本熊萌翻全場 台南、日本打造教育交流新平台

    2026/05/21 18:45 記者洪瑞琴／台南報導
    日本熊本市教育長遠藤洋路（右）致贈熊本熊人氣偶，台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧（左）代表接受。（台日文化友好交流基金會提供）

    日本熊本市教育長遠藤洋路（右）致贈熊本熊人氣偶，台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧（左）代表接受。（台日文化友好交流基金會提供）

    日本熊本市教育長遠藤洋路今（21）日率團拜會台南市政府，由副市長葉澤山代表接待，雙方針對台日教育、文化交流及高階行政人才培育進行深入討論，並達成共識，未來將推動兩地學校、學生交換及高階教育實質合作。

    此次訪團成員包括兵庫教育大學教授澤野幸司，以及地方総研台北支店副支店長小山泰輝等人，由台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧安排促成並全程陪同。雙方除分享推動台日校際締結姊妹校經驗外，也聚焦高階教育與跨國人才培育合作。

    會中，澤野幸司特別介紹兵庫教育大學目前推動的「行政官員高階教育計畫」，參與官員須具備碩士資格，屬於高專業門檻的人才培育制度，先前已與芬蘭展開跨國合作。日方也期待未來能與台南建立實驗性合作模式，為台日高階教育交流開啟新契機。

    葉澤山表示，此類高階行政人才培育模式相當前瞻且具意義，未來將由台日文化友好交流基金會擔任正式對接窗口，積極推進後續文化與教育合作，並期待未來有機會簽署合作備忘錄（MOU），正式啟動學校交換、高階教育及人才培育計畫。

    郭貞慧也帶領訪團參觀基金會，介紹基金會長年串聯台南與日本各城市文化、藝術及學術資源的成果。她強調，基金會未來將進一步升級為「跨國教育與人才培育推動平台」，協助台南各級學校與熊本市、兵庫建立長期合作關係，深化教育國際化。

    遠藤洋路特地致贈超人氣吉祥物熊本熊玩偶，療癒模樣立刻成為全場焦點，現場笑聲不斷，也為此次台日交流增添溫馨氣氛。

    台南與熊本深化教育文化交流，南市副市長葉澤山（左3）接待日本訪團。（台日文化友好交流基金會提供）

    台南與熊本深化教育文化交流，南市副市長葉澤山（左3）接待日本訪團。（台日文化友好交流基金會提供）

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