「LaLaport高雄」掛上8面巨型招牌 開幕時間曝

LaLaport高雄外牆上已掛上巨型招牌。（記者葛祐豪攝）

鳳山民眾引頸期盼的LaLaport高雄，目前工程進度順利，外牆上已掛上巨型招牌，讓經過的民眾眼睛一亮，也宣告開幕日期不遠了；三井不動產集團則表示，最快今年底、最慢明年第一季開幕，但仍須視執照與工程進度調整。

LaLaport 高雄鄰近捷運橘線鳳山西站，規劃樓高7層、地下2層，總面積約6.2萬坪，店舖面積約2.1萬坪，設計理念則以「城市綠色巢穴」為主題，藉由大片綠意植栽，打造全新型態的購物中心新地標；將引進超過270個日系與國內外品牌，已公布的包含漢來美食旗下餐廳、來自韓國的沉浸式藝術展區 ARTE MUSEUM，另有多家日系美食。

請繼續往下閱讀...

這兩天民眾經過時，發現LaLaport高雄的外牆，已經掛上8面巨型「LaLaport」招牌，白色字樣相當醒目，很多人也在社群平台分享，期盼這座全台最大的LaLaport百貨，能趕快開幕；附近的高雄市議會員工也興奮說，以後中午可以就近到裡面吃個飯。

該商場為台灣第3座LaLaport，原先預計今年第3季開幕。三井不動產集團表示，最快今年底、最慢2027年第1季開幕，不過仍須視執照與工程進度調整。

臉書社團「高雄好過日」指出，Lalaport 高雄與高雄主要百貨都有一段距離，集客潛力不小，第一個完整年份業績目標應該至少是高雄百貨商場第四，但開幕初期交通仍是一大問題，尤其澄清路捷運黃線已經進入車站實體工程，盡量鼓勵大眾運輸才是重點。

從高雄市議會眺望LaLaport高雄。（記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法