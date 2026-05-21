三重果菜市場遷不遷？ 新北市新增5處納入重新評估

民進黨新北市議員顏蔚慈 （右）今在市政總質詢追蹤三重果菜市場重建案進度。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員顏蔚慈今在市政總質詢追蹤三重果菜市場重建案進度，「到底要搬去蘆洲，還是回到三重現址重建」？農業局長諶錫輝回應，將找專家學者評估，新增5處地方納入重新評估範圍，新北市長侯友宜表示，因國土署要求新北重新評估，市府會再找來內、外部專家學者重新討論。

顏蔚慈說，新北市府一直在說三重果菜都市更新案仍在審議，市府又同步討論新方案，「到底是要搬去蘆洲，還是回到三重現址重建？」

請繼續往下閱讀...

諶錫輝表示，將找來專家學者重新評估選擇確切地點，因果菜市場需求面積至少要5公頃，包括三重擴大、五股擴大、泰山楓江、樹林機五及樹林防洪三期等區域，也納入重新評估範圍。

顏蔚慈指出，農業局現在一邊審議三重原地重建計畫，同時又要找專家學者重新評估是否有比蘆洲更適合的土地，然而至今完全拿不出以上地點的任何交通衝擊或環境評估報告。侯友宜任期到年底就要結束，重大政策至今沒有任何明確的目標與方向根本是在拖延時間，她要求市府召開相關會議都必須透明公開、尊重地方。

侯友宜說，2019年市府曾評估多處區位，最後選定蘆洲南北側是最佳地點，不過後續國土署對原案提出不同意見，要求市府重新檢視，市府目前除原方案外，也必須同步評估其他可能區位。國土署認為相關選址須更充分與地方溝通，市府現在多面向處理，包括現地重建、蘆洲南北側方案，以及其他可能地點，都會重新審查與評估。

新北市城鄉發展局副局長邱信智說明，2019年市府曾做過整體評估，當時以蘆洲南北側都市計畫區為優先推動方向，但因國土署針對區位選址、交通影響、地方溝通等提出意見，市府啟動評估程序，同時與當地居民、攤商等各方充分溝通協調以達成共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法