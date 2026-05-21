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    首頁 > 生活

    朝聖人潮衝擊擎天崗！草坪成「受害者」 國家公園署籲珍視大自然

    2026/05/21 17:17 記者林哲遠／台北報導
    擎天崗日前因一對男女在涼亭「野戰」遭即時影像鏡頭拍下而爆紅。（擷自陽明山國家公園管理處INFO YouTube）

    擎天崗日前因一對男女在涼亭「野戰」遭即時影像鏡頭拍下而爆紅。（擷自陽明山國家公園管理處INFO YouTube）

    陽明山擎天崗日前有一對男女，在桌椅「野戰」遭鏡頭君拍下瞬間爆紅，連日來吸引民眾揪團上山朝聖，絡繹不絕的人潮讓該區草坪、環境受到破壞。內政部國家公園署長王成機今天受訪時呼籲，國家公園是非常漂亮的地方，擁有非常優美的環境、自然資源，需要大眾的共同珍視。

    王成機指出，相關事件發生後，有許多民眾到現場踐踏草坪，為了維護陽明山漂亮的草坪，因此把那個區域圍起來，希望來維護該區塊的草坪。這件事情其實要翻篇了，也代表內政部呼籲民眾，國家公園是非常漂亮的地方，擁有非常優美的環境、自然資源需要大眾的共同珍視。

    王成機表示，為了維護生態安寧，民眾無論是白天或晚上欣賞大自然的美，也要共同來維護山林的一個寧靜，之前種種的行為已影響到當地居民、野生動物的棲息，呼籲民眾要共同來維護大自然，動物、植物棲息地方，還給大自然一個很寧靜的面孔。

    媒體追問是否有警察夜間前往擎天崗站崗的情況？王成機澄清，由於事件發生後的首日聚集了許多民眾喧鬧，警方基於民眾安全、環境維護有上去做觀察是否有脫序行為發生，並非站崗。

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