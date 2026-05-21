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    首頁 > 生活

    宜蘭梅花湖吊橋遭猴群占領遊客受困 電動車業者救援險被攻擊

    2026/05/21 17:28 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭梅花湖吊橋遭猴群占領（紅圈處），遊客嚇得不敢過橋一度受困。（圖由網友提供）

    宜蘭梅花湖吊橋遭猴群占領（紅圈處），遊客嚇得不敢過橋一度受困。（圖由網友提供）

    宜蘭縣知名景點梅花湖風景區，傳出猴群霸占園區吊橋及電動車，遊客嚇得不敢過橋，一度受困在湖面上的鳳凰島，之後經租車行業者協助才脫困。宜蘭縣政府今天（21日）回應，將研擬增設告示牌，呼籲各界不要餵食台灣獼猴，避免猴子群聚。

    遊客昨天傍晚到梅花湖遊玩，走過園區吊橋進到湖面的鳳凰島，返程時發現吊橋被猴子大軍霸占，橋面至少有3隻獼猴，另有猴子坐在電動車上，受困遊客上網發文求救。

    遊客描述事發經過，「走過宜蘭梅花湖吊橋，要回去時（返程）橋上都是猴子，（我們）想要經過，牠們都不讓，甚至想攻擊，現在被困在吊橋另一端回不去了」，「我們電動車直接被猴子佔領，在車上發瘋似的亂扯亂叫，租車行的人來救我們，也差點被攻擊」。

    網友留言回應，「那邊有人餵食猴群，所以傍晚盡量不要靠近」、「3個小時過去了，你跟猴子達成共識了嗎」、「拿水果談判，地頭蛇拜碼頭很重要」。

    宜蘭縣政府農業處表示，台灣獼猴雖然從保育類野生動物降級為一般類野生動物，仍受野生動物保育法保護，不得隨意獵捕、傷害，目前各縣市多以錄音機、驅猴炮適度嚇阻與驅離，縣府後續將研議增設告示牌，請各界不要餵食猴子，避免獼猴群聚，降低人、猴間的衝突。

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