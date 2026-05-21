被酸「別用中文、教中國史」 呂捷霸氣嗆爆：有沒有很不爽？

知名歷史補教名師呂捷。（翻攝自臉書）

面對外界質疑「不要用中文、不要教中國史」，知名歷史補教名師呂捷今（21）日霸氣回嗆自己用中文聊中國史「發大財」，更反問「有沒有很不爽？這樣就對了！」引發社群熱議。

呂捷在臉書粉專「呂捷歷史-朕即天下！」貼出一張站上講台、台下座無虛席的演講照片指出，有人質疑他「你不要用中文啊！不要教中國史啊！」。對此，他幽默回嗆，自己不僅使用中文，也以中文撰寫與講述中國史相關內容，然後發大財。他接著說，「怎麼樣…你有沒有很不爽？這樣就對了！我也教台灣史和世界史喔～要報名嗎？散播歡樂散播愛！啾咪」。

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貼文曝光5小時就獲得1.3萬人按讚，大批網友留言力挺，「精神狀態很讚，不內耗，理性面對酸民」、「就喜歡你這種討厭我又幹不掉我的樣子，舒服」、「老師這個點搓得太深太痛了啦！已經有如喪考妣的人開始發作了」、「我好喜歡這個回覆，guts100分」。

也有人留言助陣，「講的好像中文是中華人民共和國發明的」、「叫美國人不要用英文、叫中國人不要用羅馬拼音了」、「明明用殘體字 用羅馬拼音，還好意思說同文同種」、「好好的繁文就硬是能被牠們糟蹋成簡體字，害哇攏跨謀」、「想對那群人說：我們讀中國史是為了批判中國史，你們讀中國史是為了奉承中國，我們不一樣，謝謝」。

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