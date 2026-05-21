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    首頁 > 生活

    皮克敏真實版「巨大蘑菇」現身台南水道博物館 貼文逾10萬人次瀏覽

    2026/05/21 17:57 記者劉婉君／台南報導
    台南山上花園水道博物館草地近日雨後出現一整群的巨大口蘑，直徑超過100公分，目擊的皮克敏玩家直呼，「好像真實版巨大蘑菇」。（記者劉婉君攝）

    台南山上花園水道博物館草地近日雨後出現一整群的巨大口蘑，直徑超過100公分，目擊的皮克敏玩家直呼，「好像真實版巨大蘑菇」。（記者劉婉君攝）

    手遊《Pikmin Bloom》皮克敏在台引起風潮，許多大小玩家每天「搶菇」以獲取獎勵，尤其「巨大蘑菇」更是搶手。台南山上花園水道博物館內近日出現直徑超過100公分的菇群，有目擊民眾笑說，「宛如真實版的巨大蘑菇，皮克敏應該要衝出來了」，官方貼文一出，吸引逾10萬人次瀏覽。

    台南山區日前受鋒面影響降雨，昨天水道人員整理園區環境時，發現草地上有一片隆起物，原以為是遊客掉落的物品，走近一看才發現，竟是一大群巨大口蘑（又稱「金福菇」）。有本身是皮克敏玩家的民眾聯想起遊戲中的巨大蘑菇，直說「差一點想派出皮克敏來打菇！」

    館方在臉書社群平台分享這個雨後現身的巨大菇群照片，超過1300人按讚，瀏覽人數更逾10萬，引發話題，還有多位民眾留言「打菇了！」互動。

    館方表示，園區面積廣闊，雨後自然生態資源豐富，為了維護生態多樣性，都以人力除草，常會有菇蕈出現，提醒民眾，野生蕈菇種類眾多，有些含有毒性，為避免誤食，請勿採摘及食用。

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