明天北部、山區午後有雨！週六轉炎熱 下週恐有颱風生成

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天（22日）北部仍有雨！中央氣象署預報，明天鋒面仍在北部海面，雖然慢慢遠離，但桃園以北及新竹到嘉義山區仍有零星短暫陣雨；另外，下週在菲律賓東南方海面有熱帶擾動，之後可能增強為熱帶性低氣壓（TD），甚至颱風。

氣象署預報員黃恩鴻說，明天在台灣北部海面的鋒面會慢慢遠離，但午後北部、東北部、東部及其它山區仍要注意局部短暫雷陣雨，之後天氣轉好，週六（23日）是未來一週水氣最少的一天，僅東北部及東部山區午後有零星短暫雷陣雨。

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「週日之後各地炎熱、高溫，白天普遍都30度以上、且高溫可達35度」，黃恩鴻說，下週相當炎熱，水氣不算多，週日到下週二（24日到26日）午後東北部有局部短暫雷陣雨，東部及中部以北山區也有零星短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，下週三、四（27日、28日）各地也是多雲到晴，僅午後大台北及東北部有局部短暫雷陣雨，東部及中部以北山區有零星短暫雷陣雨。他指出，下週各地普遍炎熱，白天幾乎都在31度到35度，要注意熱傷害。

另外，黃恩鴻指出，下週開始在菲律賓東南方海面是個大低壓帶，會有熱帶擾動發展，在下半週開始會有較明顯的增強，很可能發展為熱帶性低氣壓（TD）、甚至是颱風，但因為時間較久，強度、路徑和變化都還需要觀察。

天氣注意事項。（氣象署提供）

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