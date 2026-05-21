桃機這餐廳太香？飛機延誤起飛「導遊急Call」 真相曝光全網傻眼

長榮航空，示意圖。（資料照）

搭飛機務必掌握「報到」與「登機」2個關鍵時間點！近日有民眾分享，1架班機明明已到起飛時間卻遲遲未出發，原來竟是有旅客跑去吃麥當勞，錯過最後登機時間，導致地勤緊急處理行李卸載作業，全機乘客被迫等待，引發網友熱烈討論。

1名網友昨（20）日在Threads發文表示，自己準備搭乘長榮航空BR716從桃園機場前往中國北京時，發現飛機已到原定起飛時間卻仍未準備起飛，後來才知道是有跟團旅客還沒登機。當時導遊不停打電話催促，才知道對方還在第二航廈的麥當勞吃東西，讓他不禁直呼：「所以二航的麥當勞真的有比較好吃嗎？」

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原PO透露，地勤人員當下約延後15分鐘處理狀況，最後因旅客仍未趕到登機口，只能將其托運行李拉下飛機，取消登機資格。他也笑稱，同團旅客得知原因後全都笑翻，但似乎還是有人忍不住抱怨導遊，「這種心情真的很適合出遊」。

原PO也補充，自己只是同班機出差旅客，並非旅行團成員，只是因為後方導遊與團員討論聲量太大，才意外聽完整起事件過程。他也順勢稱讚航空公司空服與地勤人員應變專業，「真的滿敬業的」。

另有同班機旅客貼出導遊與空服人員守在艙門口的畫面，直呼「難得遇到的大場面，沒想到是為了麥當勞」，並表示導遊已經「盡力死守艙門」。

貼文曝光後掀起熱議，不少網友傻眼留言，「捨不得放棄最多300元的餐點，最後浪費至少3萬元的團費」、「自從之前麥當勞員工輕生的案件後，頂呱呱摩斯選擇很多，幹嘛去麥當勞呢，還為了麥當勞沒上飛機」、「原來是桃園機場一日遊？」、「其實可以帶上飛機吃啊」、「皆大歡喜，該出發的出發，愛吃麥當勞的繼續吃不用被催」。

也有人分享類似經驗，「我朋友之前要來沖繩參加我婚禮時，也因為在機場吃了麥當勞，然後全家行李也是被拉掉，上不了飛機，所以我想，桃園機場的麥當勞應該是很好吃」。

還有不少人替同團旅客感到慶幸，認為「出發前雷包就被丟掉了，同團應該很慶幸」、「還好能在機場提早拉掉，不然出了國就只會讓這種人耽誤大家的行程」、「這麼不守時的團員真一起玩的話，導遊可能一直都在找人」。

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