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    首頁 > 生活

    「光從心底升起」聯展 展現早療家庭與身心障礙者的創作力量

    2026/05/21 15:57 記者周敏鴻／桃園報導
    「光從心底升起」早療家庭與身心障礙者創作聯展，即起在桃園市立圖書館總館展出。（記者周敏鴻攝）

    「光從心底升起」早療家庭與身心障礙者創作聯展，即起在桃園市立圖書館總館展出。（記者周敏鴻攝）

    「光從心底升起」早療家庭與身心障礙者創作聯展，即起到6月29日在桃園市立圖書館總館登場，展出超過百件創作，包括鈞鈞媽媽的創作，她說，5歲孩子鈞鈞因缺乏語言表達能力，接受伊甸基金會早療服務已4年，她原本自責、壓抑，參與家長紓壓活動，透過畫畫沉澱心情，如今出乎意料地可以參展，讓她非常開心。

    鈞鈞媽媽說，鈞鈞接受早療服務後，從過去的缺乏語言表達能力，現在已能與人對話、逐漸融入團體生活；她本身因有輕微聽損，曾擔心無法好好照顧孩子，而容易自責並壓抑情緒，還好銜接早療資源透過專業陪伴、親職支持，讓她逐步提升照顧能力，為了讓自己變得勇敢，她連續3年參與家長紓壓活動，透過畫畫學習整理情緒，也在創作過程中，慢慢放下壓力。

    「光從心底升起」早療家庭與身心障礙者創作聯展，由伊甸基金會桃園分事務所，結合桃園市第2區早期療育發展中心、大園區加樂工作坊、喜樂日照中心、沐陽會所共同策劃，創作包括繪畫、攝影、電繪、毛線手作、詩文等多元形式；伊甸基金會執行長何天元說，許多早療家庭與身心障礙者，長期承受外界難以看見的壓力與挑戰，期待透過此次展覽讓更多人看見作品背後的故事。

    鈞鈞媽媽（左）的創作在「光從心底升起」早療家庭與身心障礙者創作聯展中展出。（記者周敏鴻攝）

    鈞鈞媽媽（左）的創作在「光從心底升起」早療家庭與身心障礙者創作聯展中展出。（記者周敏鴻攝）

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