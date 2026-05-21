為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    移民署推出暑期職涯體驗營 限額30人要搶要快

    2026/05/21 16:00 記者劉慶侯／台北報導
    移民署在今年暑假推出「新住民子女多元文化培訓營─職涯體驗活動」。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署在今年暑假推出「新住民子女多元文化培訓營─職涯體驗活動」。（記者劉慶侯翻攝）

    想利用漫長的炎炎夏日，探索適合自己的職涯方向、參訪不同的企業嗎？移民署在今年暑假推出「新住民子女多元文化培訓營─職涯體驗活動」，歡迎就讀國內高中（職）以上的新住民子女及國人子女現在就報名參加，名額僅有30人。

    移民署表示，今年的職涯體驗活動分為北中南區3場次，北區於7月13日參訪精誠企業、中區於7月23日參訪巨大集團、南區於8月4日參訪奇美食品，。

    活動中將透過模擬職場協助學生探索職涯，並邀請專家座談說明職涯性向評量與發展，以有趣的心理測驗讓學員了解自己在職場上相似於何種動物。

    另透過企業參訪及實作課程，讓參與者實際進入資訊、休閒及食品等不同產業參觀，身歷沉浸式的職場初體驗！

    本年度職場體驗營各場次限30名，將於6月5日截止報名，歡迎國內高中（職）以上學生手刀上網報名並同步下載紙本簡章報名，機會難得，為自己預約1個多姿多采的暑假！

    活動資訊請見移民署官網，相關報名資訊可洽移民署聯絡窗口02-23889393分機2372。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播