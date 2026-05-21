移民署推出暑期職涯體驗營 限額30人要搶要快

移民署在今年暑假推出「新住民子女多元文化培訓營─職涯體驗活動」。（記者劉慶侯翻攝）

想利用漫長的炎炎夏日，探索適合自己的職涯方向、參訪不同的企業嗎？移民署在今年暑假推出「新住民子女多元文化培訓營─職涯體驗活動」，歡迎就讀國內高中（職）以上的新住民子女及國人子女現在就報名參加，名額僅有30人。

移民署表示，今年的職涯體驗活動分為北中南區3場次，北區於7月13日參訪精誠企業、中區於7月23日參訪巨大集團、南區於8月4日參訪奇美食品，。

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活動中將透過模擬職場協助學生探索職涯，並邀請專家座談說明職涯性向評量與發展，以有趣的心理測驗讓學員了解自己在職場上相似於何種動物。

另透過企業參訪及實作課程，讓參與者實際進入資訊、休閒及食品等不同產業參觀，身歷沉浸式的職場初體驗！

本年度職場體驗營各場次限30名，將於6月5日截止報名，歡迎國內高中（職）以上學生手刀上網報名並同步下載紙本簡章報名，機會難得，為自己預約1個多姿多采的暑假！

活動資訊請見移民署官網，相關報名資訊可洽移民署聯絡窗口02-23889393分機2372。

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