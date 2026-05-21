告別夜車！牡丹國中新宿舍落成 老師安心留任

牡丹國中新宿舍落成 盼老師安心留任。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣偏遠的牡丹國民中學，過去因校內教職員宿舍老舊停用，教師們被迫長期過著在恆春、車城等地租屋，每天清晨摸黑「遠征」蜿蜒山路通勤的辛苦生活。為了讓偏鄉教師不再因交通奔波流失，屏東縣政府積極爭取中央與地方自籌近2150萬元，克服多次流標困境，全新教職員宿舍終於在今日落成啟用。

牡丹國中位處恆春半島偏遠山區，原有宿舍使用逾半世紀，自2020年起就因安全問題停用。這幾年來，大批教師每天清晨6點就得從車城、恆春出發，沿著山路崎嶇趕往學校，若遇上課後輔導或陪伴學生參與夜間活動，下班回到租屋處往往已是漆黑的晚間8點。牡丹國中校長賴詠清感嘆，這樣的生活一天、一個月可以忍，但長期下來對留任偏鄉是極大考驗，這也導致學生必須頻繁適應新老師，嚴重影響學習穩定度。

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「要留住人才，先安頓好他們的生活！」縣長周春米表示，縣府深知偏遠地區教師流動率高的痛點，在立委伍麗華及縣議會支持下，全力推動新宿舍建設，雖然過程歷經多次流標、物料上漲等挑戰，今年順利讓老師入住，就是要給偏鄉教師安全、舒適、免受落山風吹襲的居住環境。

新建的宿舍為1層樓建築，共有10間舒適的單人套房與共享交誼廳。外觀上別具巧思，採用排灣族傳統文化意涵的紅、灰、黑三色為主基調。孩子們更是牽著老師的手、開心說，「老師以後不用每天辛苦趕路了，希望能一直陪伴我們！」

新建的宿舍為1層樓建築，共有10間舒適的單人套房與共享交誼廳。（記者蔡宗憲攝）

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