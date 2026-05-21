新竹縣芎林飛鳳山代勸堂旁聖像園區 明天上梁

新竹縣飛鳳山百年老廟「代勸堂」悶聲做大事，近年在廟後梅園，打造一尊高20.16公尺，基座另高3.9公尺的武聖關公銅像，明天就將上梁。（記者黃美珠攝）

新竹縣飛鳳山百年老廟「代勸堂」近年悶聲做大事，在廟後有新竹縣8景之一、「飛鳳探梅」美譽的梅園，打造一尊高20.16公尺，基座另高3.9公尺的武聖關公銅像，明天上梁，年底安裝完成後，可望是全台最高的銅製關公立像，也是頭前溪北新地標。

代勸堂管委會主委林章秀直言，「飛鳳山聖像園區」聖像安裝完成後，還將改造周邊景觀，工程量體不小，所需經費也龐大，以致何時能正式對外開放還未可知。基於安全顧慮，請山友或香客盡量不要靠近工區，所以明天上梁大典，他們也選擇低調、隆重舉行。

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林章秀說，代勸堂主祀關公，祖廟在中國山西，來台建廟134年。2012年底，前主委劉阿鋉和他率團回祖廟考察，看到銅製聖像巍峨莊嚴，返台討論議決，也要在代勸堂後方蓋一尊，並請示關公獲得支持。

廟方歷經堪輿、地質鑽探、變更園區地目等前置作業，2022年11月終於開始啟動園區水保工程，2024年4月底為聖像起基動土，去年8月開始安裝，明天就要上梁，預計年底前可以完成。

飛鳳山聖像園區腹地有一千多坪，高3.9公尺的基座佔40多坪。從設計製作聖像到整地水保等，大約花了6千500多萬，42％都來自信眾樂捐。

目前查得到全台最高的關公聖像，是古奇峰36公尺高的坐像，另外桃園明倫三聖宮有高14公尺的莆田石立像。而飛鳳山關公立像，不含基座就有20.16公尺高，所以未來可望是全台最高的關公銅製立像。

不含基座就高達20.16公尺的關公銅像，在飛鳳山上拔地而起，明天將要上梁組裝最重要的聖像頭部。（記者黃美珠攝）

不含基座就有20.16公尺高的關公銅像，明天將上梁組裝最重要的聖像頭部。（代勸堂廟方提供）

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