淡江大橋通車「假日遊客爆棚」 塞車時段、改道建議看這裡！

淡江大橋通車後，假日吸引許多民眾來參觀。（公路局提供）

淡江大橋在本月12日通車，已成為近期民眾假日旅遊熱門景點。交通部公路局北區養護工程分局表示，根據上週假日交通數據分析，假日的上午9點至10點為到淡水旅遊的車潮，下午15點至17點則會再次湧現觀賞夕陽車潮，整體車流需到19時才開始紓解。

公路局北分局指出，為因應假日湧入淡江大橋的車潮可能造成台64線及台61線八里淡水路段壅塞，已偕同新北市交通局、警察局等相關單位研擬假日車潮因應方案。

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當台61線北上淡水端車流回堵達警戒值時，公路局北分局將立即啟動應變機制，除了透過沿線電子看板（CMS）動態發布即時旅行時間與車多訊息外，平面道路也將同步聯動新北市交通局彈性調整號誌秒數，確保整體交通維持最低通暢度。

為了讓旅程更輕鬆，北分局建議民眾改搭大眾運輸，假日下午尖峰時段前往淡水、八里地區的民眾，請盡量將愛車停放在外圍，並轉乘淡海輕軌、捷運淡水線或搭乘渡輪等大眾運輸工具前往。

另外，若假日仍有開車需求的用路人，請務必密切留意台64線、台61線沿途的 CMS 電子看板資訊。若發現淡江大橋主線車多回堵，請於關鍵決策點提前改道以下替代路線，以分散車流：

第一，（台64線五股二交流道）替代路線：

台64線五股匝道→成泰路→關渡橋→台2線→淡海新市鎮→淡江大橋

第二，（台64線觀音山交流道）替代路線：

台64線觀音山交流道→凌雲路→成泰路→關渡橋→台2線→淡海新市鎮→淡江大橋。

第三，（台64線八里交流道）替代路線：

台64八里匝道→中華路二段→龍米路→關渡橋→台2線→淡海新市鎮→淡江大橋

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114，以及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231035。

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