初夏賞鯨豚季驚喜！花蓮港外目擊50隻領航鯨 幼鯨同框

多羅滿賞鯨船隊今天上午在花蓮港外海，接連目擊黑鯨類中的「短肢領航鯨」群體，數量估計達50隻。（圖由多羅滿賞鯨提供）

隨著初夏海況趨於穩定，花蓮海域迎來今年首波大型齒鯨現蹤紀錄。多羅滿賞鯨船隊今天上午在花蓮港外海，接連目擊黑鯨類中的「短肢領航鯨」群體，數量估計達50隻。現場不僅觀測到珍貴的母子對同行，也記錄到鯨豚垂直浮出海面的「浮窺」行為。由於該物種過去多在盛夏至初秋偶然出現，今年提早在5月下旬現蹤，對地方海洋生態觀察而言具有相當高的紀錄意義。

多羅滿賞鯨船長羅仁澤指出，今日上午8點30分航班出海時，先在海上遇見飛旋海豚，隨後於返航途中發現7至8隻短肢領航鯨；緊接著10點30分航班更在花蓮港嘴外不遠處，目擊約50隻的龐大群體。這批短肢領航鯨當時移動速度緩慢，成群浮上海面噴氣，部分個體在海面停留時間較長，行為狀態看似在休息。

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觀察團隊在現場記錄到，群體中有多隻體型明顯較小的幼鯨緊貼母鯨活動，呈現母子同行的畫面；部分個體則將頭部垂直抬升露出海面，出現「浮窺」行為，彷彿也在觀察周遭海域與船隻動靜。今日上午航班約有50名旅客共同目擊這場海上生態驚喜，其中包含不少避開暑期人潮、自主規劃行程的外國遊客。

短肢領航鯨屬於齒鯨小目、海豚科的黑鯨類，雖然名字有「鯨」，但在分類上其實是海豚的親戚。牠們體型壯碩，成年個體體長約4至6公尺、體重達3公噸，外型渾圓厚實，額頭突出，背鰭低而寬。短肢領航鯨屬於高度群居的鯨豚，常以家族群方式活動，在台灣東部海域有時會以數十隻甚至更大規模的群體出現。

相較於花蓮海域常見的飛旋海豚、花紋海豚，短肢領航鯨近年在花蓮航班中的目擊頻率並不高。根據多羅滿賞鯨內部紀錄，去全年僅有6個航班目擊短肢領航鯨，年度目擊率僅約百分之0.8，且去年的首次出現紀錄已是8月份。今年提早在5月下旬迎來如此規模的群體，且連續兩個航班皆有穩定紀錄，實屬難得。

花蓮外海海底深度夠深，並受到黑潮系統影響，形成適合多樣鯨豚活動的海洋環境。短肢領航鯨主要以魷魚、烏賊等頭足類為食，常活動於較深水域，因此在花蓮港外不遠處即能目擊如此規模的群體，凸顯了東部海岸「離岸不遠即接近深海」的特殊地形條件，也展現出花蓮外海作為大洋性鯨豚活動廊道的生態潛力。

賞鯨業者表示，已於現場第一時間展開Photo-ID背鰭個體辨識拍攝，後續將與歷年影像資料進行比對，以進一步瞭解這批領航鯨是否曾於花蓮海域出現，持續累積花蓮外海的海洋公民科學紀錄。也期盼透過這次難得的生態紀錄，為花蓮今年的夏季賞鯨季揭開序幕。

多羅滿賞鯨船隊今天上午在花蓮港外海，接連目擊黑鯨類中的「短肢領航鯨」群體，數量估計達50隻。（圖由多羅滿賞鯨提供）

多羅滿賞鯨船隊今天上午在花蓮港外海，接連目擊黑鯨類中的「短肢領航鯨」群體，數量估計達50。（圖由多羅滿賞鯨提供）

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