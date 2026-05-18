為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    擎天崗「戀人桌椅」被搬走 陽管處證實：鏡頭君也調高

    2026/05/18 20:38 記者黃宜靜／台北報導
    陽明山擎天崗「野戰」直播風波延燒多日，陽管處今天出手搬走當事戀人桌椅。示意圖。（資料照，擷自陽明山國家公園管理處INFO YouTube）

    陽明山擎天崗「野戰」直播風波延燒多日，陽管處今天出手搬走當事戀人桌椅。示意圖。（資料照，擷自陽明山國家公園管理處INFO YouTube）

    陽明山國家公園擎天崗即時影像監視器，近日因錄下男女「野戰」畫面並全程直播，意外成為朝聖景點，甚至出現夜間高舉螢光棒「打call」及政治標語等亂象。在不分日夜喧鬧3天後，網友發現該桌椅、監視器鏡頭被調高；對此，陽明山國家公園管理處證實今（18日）搬離「事發桌子」、調高鏡頭。

    陽明山擎天崗15日凌晨發生一對情侶公然在野外上演活春宮，並且被陽明山公園管理處設置的監視鏡頭全程拍下，演變成即時影像播出，吸引上萬網友湧入觀看，更有網友前往朝聖「案發現場」。

    鏡頭避開人群區域

    一名網友今天在Threads貼出最新監視器畫面，發現原本引發朝聖熱潮的「戀人桌椅」已在中午被悄悄撤除，且監視器鏡頭的拍攝角度也被刻意調高，改照遠方大草原與天空，避開容易聚集人群的特定區域。儘管如此，即時影像仍拍到，「戀人桌椅」被移走後，現場有民眾興奮跳舞。

    陽管處表示，近日太多民眾「朝聖」，導致草皮踐踏到禿了，影響環境生態，為了維護草皮植被，因此移動桌椅，同時祈盼民眾淡化焦點。

    另外，關於鏡頭調高一事，陽管處說明，由於有民眾反映路過時，鏡頭會拍攝到，影響其隱私，因此將鏡頭調高、放遠，保障民眾肖像權，同時仍保有管理理念。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播