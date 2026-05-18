擎天崗「戀人桌椅」被搬走 陽管處證實：鏡頭君也調高

陽明山擎天崗「野戰」直播風波延燒多日，陽管處今天出手搬走當事戀人桌椅。示意圖。（資料照，擷自陽明山國家公園管理處INFO YouTube）

陽明山國家公園擎天崗即時影像監視器，近日因錄下男女「野戰」畫面並全程直播，意外成為朝聖景點，甚至出現夜間高舉螢光棒「打call」及政治標語等亂象。在不分日夜喧鬧3天後，網友發現該桌椅、監視器鏡頭被調高；對此，陽明山國家公園管理處證實今（18日）搬離「事發桌子」、調高鏡頭。

陽明山擎天崗15日凌晨發生一對情侶公然在野外上演活春宮，並且被陽明山公園管理處設置的監視鏡頭全程拍下，演變成即時影像播出，吸引上萬網友湧入觀看，更有網友前往朝聖「案發現場」。

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鏡頭避開人群區域

一名網友今天在Threads貼出最新監視器畫面，發現原本引發朝聖熱潮的「戀人桌椅」已在中午被悄悄撤除，且監視器鏡頭的拍攝角度也被刻意調高，改照遠方大草原與天空，避開容易聚集人群的特定區域。儘管如此，即時影像仍拍到，「戀人桌椅」被移走後，現場有民眾興奮跳舞。

陽管處表示，近日太多民眾「朝聖」，導致草皮踐踏到禿了，影響環境生態，為了維護草皮植被，因此移動桌椅，同時祈盼民眾淡化焦點。

另外，關於鏡頭調高一事，陽管處說明，由於有民眾反映路過時，鏡頭會拍攝到，影響其隱私，因此將鏡頭調高、放遠，保障民眾肖像權，同時仍保有管理理念。

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