石岡新社「石頭葡萄」災情慘 農業部公告每公頃19.5萬救助金

台中石岡、新社等地巨峰葡萄受氣候影響結果率偏低，出現「石頭葡萄」，經何欣純立委（左）向農業部爭取，今天公告台中市為天然災害現金救助地區。（何欣純立委提供）

受豪雨及極端氣候影響，台中市石岡、新社等地巨峰葡萄出現授粉不良、結果率偏低，甚至形成無籽、無法長大的「石頭葡萄」，嚴重影響農民收益，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純上週接獲農友反映後，前往石岡、新社果園現勘，並要求農政單位盡速認列核定。農業部今天公告核定台中巨峰葡萄因2026年4月上旬豪雨致農業天然災害農損，列入現金救助，申請期間自今年5月19日起至6月1日止。

何欣純指出台中市葡萄種植面積約376公頃，新社、石岡等地都是台灣重要的葡萄產區，這次因氣候異常造成授粉不良、產量銳減，對農民一整年收入衝擊很大，此次核定農損現金救助多少減輕生產成本壓力，未來面對氣候變遷，透過農改場提供現地輔導，協助農民面對未來氣候變遷下的栽培挑戰。

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此次農業天然災害現金救助公告，台中市巨峰葡萄每公頃救助19萬5000元，申請期間自2026年5月19日起至6月1日止，假日照常受理；何欣純提醒葡萄產區農友務必把握期限，備妥資料向所在地公所提出申請，也呼籲市府與區公所主動協助，加速審查作業，協助農友度過難關。

農業部今天公告台中市為巨峰葡萄天然災害現金救助地區，每公頃救助19萬5000元。（記者陳建志翻攝）

農業部今天公告台中市為巨峰葡萄天然災害現金救助地區，每公頃救助19萬5000元。（記者陳建志翻攝）

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