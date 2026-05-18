雙部長與會 首屆WHA台灣智慧醫療展開幕

衛福部長石崇良於日內瓦舉行的雙部長記者會致詞，呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分參與WHA。（圖為衛福部提供）

世界衛生大會（WHA）今日於瑞士日內瓦開幕，我國昨（17）日首度由衛福部長石崇良、外交部長林佳龍於當地舉行國際記者會，並舉行台灣智慧醫療暨健康產業展，集國內30家頂尖醫療院所與企業展現台灣智慧醫療及數位健康創新發展實力，也呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

石崇良指出，健康為基本人權，絕不應受到政治因素干擾，台灣2300萬人民被排除於全球公共衛生體系之外，損害基本人權，也在全球衛生防疫與應變體系中形成不必要的漏洞。

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此外，石崇良表示，台灣已建立具備韌性的醫療照護體系，並實現全民健康覆蓋，應對公衛挑戰時也展現透明、高效與創新的能力，持續交出亮眼成績單，更已將人工智慧（AI）廣泛應用於疾病預測、醫學影像判讀、病人安全管理及醫療體系效率提升，顯示台灣有能力、也有意願為全球衛生做出實質貢獻。

今年我國首度在日內瓦舉行台灣智慧醫療暨健康產業展，共計30家頂尖醫療院所與企業參與，並規劃三大核心展區，其中「創新醫療院所區」重點展示我國如何透過數位轉型與智慧化管理提升醫療品質與韌性，參展單位包含花蓮慈濟醫院、彰化基督教醫院、馬偕紀念醫院、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會、台大醫院、新光醫院、臺北醫學大學、臺北榮總及三軍總醫院及國合會。

「智慧醫療區」聚焦於生物科技與科技大廠的跨域整合，包含鈦隼生物科技、廣達電腦、真茂科技、和鑫生技、雃博、宏碁智醫、圓展科技、奇翼醫電、能資國際、台灣生醫大數據、福寶科技、博鑫醫電、龍骨王等企業；「韌性醫療區」則邀請世延生醫、朗齊生物醫學、奈捷生物科技、微體生物醫學、費生恩分子應用、光鼎生物科技等廠商，展現台灣在精準檢測與預防醫學中的關鍵韌性。

此外，國合會特別設置「援外成果專區」，呈現我國在巴拉圭、索馬利蘭、史瓦帝尼等友邦落實之公衛醫療與人道援助計畫，深切彰顯台灣守護全球健康的貢獻。

世衛行動團也積極採取具體行動與國際社會連結，規劃透過舉辦一系列專業論壇分享台灣健康照護經驗，與各國專家及機構交流對話與合作，展現台灣對全球健康議題做出實質貢獻。

衛福部長石崇良、外交部長林佳龍與跨黨派立委視導團，一起為在日內瓦舉行的台灣智慧醫療暨健康產業展開幕剪綵。（圖為衛福部提供）

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