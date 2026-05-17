這場鐵人3項萌萌的！台中小鐵人賽吸3到12歲萌娃挑戰

台中市小鐵人賽採封路措施保障小選手們的安全。（市府提供）

台中市今舉辦一場小鐵人挑戰賽吸引數百名3至12歲小鐵人挑戰游泳、單車及路跑等3大關卡依年齡規劃不同賽程內容，讓孩子們在封閉式賽道等安全環境中挑戰自我，讓運風氣向下扎根。

台中市運動局長游志祥指出，此次賽事特別結合大里運動公園與大里國民暨兒童運動中心完整場域資源，串聯戶外綠地、周邊道路及室內游泳池等空間，打造兼具安全性、專業性與挑戰性的封閉式賽道環境，選手可在單一場域內完成游泳、單車與路跑3項挑戰，不僅提升賽事流暢度，也讓家長更方便陪伴孩子參賽，展現大里地區推動親子運動與全民運動的場域優勢。

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游志祥指出，這次小鐵人挑戰賽將鐵人三項轉化為適合兒童參與的親子運動體驗，賽事距離與關卡皆嚴格遵循兒童運動安全規範，專為3至12歲發育階段的幼童及學童量身設計，在確保運動強度與體能負荷適宜的前提下，讓孩子們透過游泳、單車與路跑等挑戰，培養運動興趣與自信心。

今日活動吸引眾多家長與市民到場觀賽。游志祥指出，本次舉辦小鐵人挑戰賽，希望透過實際賽事體驗讓孩子從小接觸多元運動，落實體育向下扎根的目標。

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