會考結束！專家分析北市前五志願落點 籲選填志願朝三大方向著手

國中會考落幕，台北市華興高中校長曾騰瀧預估，今年基北區傳統前五志願的分數將與去年持平。（記者蔡愷恆攝）

國中會考今日落幕。台北市華興高中校長曾騰瀧預估，今年基北區傳統前五志願的分數將與去年持平，但受試題靈活度影響，中後段社區高中與高職的錄取分數恐呈現下滑趨勢。

根據曾騰瀧預估，今年北區男、女生的前五志願分數依舊維持高標。建國中學預估錄取分數為34.6分，北一女中為33.8分，師大附中則是33.6分。此外，成功高中預估為31.8分，中山女中31.6分，松山高中男生預估為31.6分、女生則為30.6分。曾騰瀧指出，由於高分群學生對於靈活題型的應變能力較強，因此頂尖高中錄取門檻受波動影響較小。

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在接下來的分數區間中，前段社區高中與受歡迎的私立學校，如華興、薇閣、延平、再興、復興、東山及南山等，預計落在30分到20分的區間。此外，技術型高中的熱門科系也不遑多讓，大安高工的電機、電子及資訊科預估同樣落在這個區間。

針對其他志願，曾騰瀧表示，其餘社區高中的落點約落在13分至20分之間，而20分到10分的範圍則包含其他的公立高職。至於10分以下多為公立與私立高職的錄取範圍。他預估，由於今年試題特性，30分到20分的分數段會下滑一點點，20分以下的學校錄取門檻則可能較去年下滑1到2分。

分析今年五科試題，曾騰瀧指出國文科與英文科屬「中間偏難」。國文科文言文難度較高；英文科則是題目篇幅較長，考驗學生的閱讀耐性與時間分配能力。數學、自然與社會三科則難易適中，與師大心測中心命題方向一致。不過，數學科第十題存在陷阱，挑戰性較大；自然與社會科則有約一半的題目為圖表題，考驗學生的邏輯分析與跨單元整合能力，學生須靈活運用所學方能勝出。

面對志願選填，曾騰瀧建議家長應從三大方向著手：第一是認識學校，基北區共有150間學校，每校校風與課程各異；第二是認識孩子特質，應根據理科或文科傾向選校，才能讀得快樂且有成就感；第三則是熟悉升學管道，包含優先免試與一般生免試入學。

在具體的志願填報策略上，曾校長強調應包含「夢幻、落點、保險」三種類型。夢幻志願選填分數稍高者，落點志願選擇分數相近者，保險志願則填寫分數略低於實力者。透過擴大志願覆蓋範圍，確保學生都能順利進入理想的學習環境。

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