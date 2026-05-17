初勘過關！北捷信義線東延段 最快6月底通車

北捷信義線東延段初勘結果，計有4項履勘前須改善事項。（公運處提供）

台北捷運信義線東延段象山站至廣慈奉天宮站今（17）初勘。台北市公共運輸處表示，初勘委員會確認擬通車路段已達可營運要件，且經整合測試，均達可營運標準；但履勘前須改善事項計4項，包括車站及隧道之設施設備及標示標誌應改善事項等，須經委員複檢並通過，才得依程序報請交通部履勘。捷運工程局長鄭德發受訪說，希望5月底完成改善，再報交通部履勘，力拚最快6月底通車。

月底前改善4缺失 送交通部勘查

公運處表示，今天邀集相關專業領域委員辦理初勘，分為土建、機電及營運三組，進行資料文件檢視、現場實地勘查、測試及狀況模擬處置等事項。初勘結果計有四項履勘前須改善事項，即車站及隧道之設施設備及標示標誌、站外廣場及轉乘設施、消防檢查、查證與確證應改善事項。

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另有三項一般注意改善事項，如車站之設施設備及標示標誌、站外廣場及轉乘設施一般注意改善事項，以及完成無障礙團體現場站內外無障礙設施勘查，還有後續建議事項。

公運處指出，其中履勘前須改善事項必須經委員複檢且通過後，才得依程序報請交通部進行履勘。北市府也要求捷運局、交通局及台北捷運公司等單位，儘速針對履勘前須改善事項立即改善並經委員複檢，等複檢通過後，再依程序報請交通部進行履勘。

鄭德發會後受訪說，目標5月底改善完成，然後準備發文給交通部履勘，力拚最快6月底通車。

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