台灣訂、日本取 台南玉井頂級愛文「香檳芒果」登場

玉井聯興青果生產合作社推出全新品牌「香檳芒果」。（台南市政府提供）

台南香檳芒果上市&愛文芒果外銷日本，台南市長黃偉哲化身超級銷售員，今日前往新光三越台中中港店宣傳，用新鮮芒果製作「芒果綠拿鐵」，邀民眾現場試吃，同步展開預購。

活動最大亮點之一，為玉井聯興青果生產合作社推出全新台灣限定品牌「香檳芒果」，嚴選高品質愛文芒果，主打「六大風土堅持」，包括比擬法國香檳產區的白堊土壤栽培環境、「樹上完熟、自然離枝」採收方式、「一穗留一果」精緻化栽培管理及植物醫生專業把關、純淨園區管理與玉井獨特日照氣候條件，打造甜度達15度以上、層次豐富且細緻香甜的頂級口感。

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黃偉哲指出，台南市是芒果的故鄉，產量與種植面積均占全台約5成，品質更穩居頂級市場的指標，成功進軍日本，更擴大打入紐西蘭、新加坡及馬來西亞等國際市場。推廣的頂級愛文芒果，皆由在地農民以溫室友善方式栽種，大幅減少農藥使用，並透過網袋技術讓果實自然熟成、自然落袋，確保每顆芒果都具備外型完整、果肉細緻及香甜濃郁的最佳品質。

黃偉哲表示，除了實體展售外，也結合宅配服務，可將台南頂級芒果配送至全台各地，甚至直送日本親友手中；今年芒果產量較去年明顯增加，市府輔導農民強化品質管理與分級包裝，透過產品差異化及高端品牌定位，提升競爭力。

市府再度攜手玉井農民與新光三越合作，將精品芒果進駐優質通路，即起「香檳芒果」及外銷日本等級的愛文芒果開放宅配預購，民眾可至超市收銀台洽詢，或透過新光三越美麗市場官方線上平台訂購，提供「台灣下單、日本取貨」服務。

市長黃偉哲親手製作「芒果綠拿鐵」推廣夏季限定美味。（台南市政府提供）

市長黃偉哲赴台中行銷台南頂級愛文芒果與全新品牌「香檳芒果」。（台南市政府提供）

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