竹市南寮戲水池6/2開放，親子免費暢玩到9月底。（市府提供）

新竹市政府今宣布，隨著新竹地區水情穩定回升，南寮旅客服務中心親子沙灘戲水池將自6月2日起至9月30日開放，提供市民及遊客安全舒適的夏季親水空間，歡迎大小朋友一同前往新竹漁港戲水玩沙、感受濱海夏日魅力。

市長高虹安表示，經濟部水利署日前已將新竹地區水情燈號調降為「綠燈」，顯示目前供水情形穩定，市府也同步啟動夏季親水設施開放規劃，希望讓市民朋友在炎炎夏日中，擁有兼具安全、舒適與親子互動的遊憩空間。近年市府持續推動新竹漁港環境優化，從竹風漁市開幕、觀光活動推廣，到港區設施改善與景觀升級，逐步打造新竹漁港成為北台灣重要的濱海休閒據點。

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她指出，竹風漁市自開幕以來，在加倍券活動帶動下，短短兩個月即吸引逾60萬人次到訪，成功帶動漁港觀光與周邊商機成長。許多民眾會安排一日輕旅行，結合漁市採買、海鮮美食、17公里海岸線騎行及親子遊憩行程，形成兼具觀光與休閒的人氣旅遊路線。此次戲水池開放，也盼延續暑期觀光熱潮，吸引更多親子家庭走進新竹漁港。

產發處長嚴翊琦表示，南寮旅客服務中心親子沙灘戲水池開放期間免費供民眾使用，開放時間為每日10時至17時；每週一及週五為清潔維護日，將暫停開放，以維護場域環境整潔與遊客安全。現場除設有戲水池及沙坑空間外，旅服中心室內亦提供觀景平台、大型溜滑梯及舒適休憩空間，適合親子同遊、戲水玩沙與夏日休憩。

產發處補充，市府近年持續投入新竹漁港整體環境與觀光設施改善，包含港區照明更新、休憩空間優化及景觀升級，並串聯17公里海岸線、魚鱗天梯、竹風漁市及波光市集等熱門景點，打造兼具觀光、休閒與親子功能的濱海遊憩場域，邀請全國民眾今夏一起到新竹漁港「FUN」鬆玩水、清涼一夏。

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